La guardia costiera ha sequestrato 160 esemplari di tonno rosso per un peso complessivo di 25 tonnellate senza alcuna certificazione di provenienza indispensabile per la tutela dei consumatori. E’ il bilancio di 239 ispezioni eseguiti in questo periodo per contrastare la pesca illegale. Il valore del sequestro è di 80 mila euro.

Il tonno rosso è una specie protetta e la sua pesca è regolamentata

Il tonno rosso è una specie tutelata nel Mediterraneo attraverso una rigida regolamentazione che stabilisce le norme di gestione, conservazione e controllo relative alla pesca, le cui catture sono consentite sulla base dell’assegnazione di “quote” stabilite a livello europeo con il coinvolgimento della commissione Internazionale per la conservazione dei tunnidi dell’Atlantico. Vicende che in passato sono state al centro anche di ampie discussioni i fra Europa e stati membri oltre che interventi di regioni che vorrebbero regolamentazioni diverse. Ma le norme sono in vigore e sono stringenti. I controlli sono scattati da Gela a Cefalù incluse le Isole Pelagie, Pantelleria, le Egadi ed Ustica.

La vigilanza sull’intera filiera ittica

Prosegue, dunque, senza sosta l’attività di vigilanza e controllo sull’intera filiera dei prodotti della pesca nel territorio con l’obiettivo di prevenire, individuare e contrastare qualunque forma di illegalità che possa pregiudicare in maniera significativa gli stock ittici e alterare il principio di leale concorrenza sul mercato, con particolare riferimento agli esemplari di tonno rosso (conosciuto anche come tonno pinna blu) che, come ogni anno, in questo periodo migra attraversando i nostri mari, nonché garantire la tutela del consumatore dalle frodi alimentari ed assicurare la qualità, la provenienza e la freschezza del prodotto ittico.

Importanti novità introdotte dal Ministero

Un’importante novità introdotta dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste (M.A.S.A.F.) per la campagna di cattura del tonno rosso 2025, al fine di contrastare le frodi e garantire trasparenza al consumatore, oltre a valorizzare il lavoro degli operatori che rispettano le regole, è stata l’apposizione del “sigillo di garanzia” con relativa numerazione su ogni esemplare di tonno rosso catturato.