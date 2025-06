Le forze dell’ordine e i militari in Sicilia potranno continuare a viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici locali. L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, ha firmato un decreto che estende il beneficio fino al 30 settembre 2025, con uno stanziamento di 1,8 milioni di euro.

Il provvedimento riguarda gli spostamenti effettuati per ragioni di servizio, da e verso i Comuni in cui il personale presta attività lavorativa.

La gratuità è valida su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale su gomma, sia urbani che extraurbani.

L’agevolazione si applica al personale appartenente a:

Polizia di Stato

Carabinieri

Guardia di Finanza

Vigili del Fuoco

Corpo Forestale

Polizia Penitenziaria

Polizia Locale (municipale e provinciale)

Capitanerie di Porto – Guardia Costiera

Forze Armate (Esercito, Aeronautica, Marina)

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Prefetture (con incarico specifico di ordine pubblico)

Aricò: “Un servizio essenziale per chi opera per sicurezza e ordine pubblico”

“Con questo provvedimento garantiamo un servizio essenziale per chi ogni giorno opera per la sicurezza e l’ordine pubblico nel nostro territorio”, ha dichiarato l’assessore Aricò. La proroga – ha spiegato – assicura la continuità del servizio e rappresenta “un concreto segnale di gratitudine verso chi quotidianamente si impegna per la tutela della collettività siciliana”.

Introdotta durante l’emergenza Covid-19, la misura è stata rinnovata più volte negli ultimi anni. Ora, con il nuovo decreto, viene assicurata fino all’inizio dell’autunno, senza interruzioni. La Regione Siciliana è al lavoro per estendere la misura anche oltre settembre.

“Stiamo cercando le risorse necessarie per garantire la copertura fino alla fine dell’anno”, ha annunciato Aricò. Un obiettivo che si inserisce nelle politiche del governo Schifani a sostegno della sicurezza e dell’efficienza dei servizi pubblici.