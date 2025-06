Sarà Canicattì, in provincia di Agrigento, ad ospitare la terza edizione di Enopolis, una manifestazione dedicata alla viticoltura professionale. Dopo le edizioni di Marsala e Menfi dedicate infatti alla vite da vino, quest’anno la testata giornalistica Agrisicilia e il Centro Ricerche Isvam, organizzatori dell’evento, hanno infatti scelto Canicattì e il tema “Uva da Tavola” per l’edizione numero tre.

L’evento è organizzato in partnership con il “Consorzio di Tutela Uva da tavola di Canicattì IGP” e prevede una giornata fieristica, di prove di macchinari in campo e convegni dedicati agli operatori del settore. Enopolis per un giorno sarà una piccola città della viticoltura a scopi formativi e divulgativi. La manifestazione sarà un momento di riflessione e di confronto sui temi dell’uva da tavola, della sua produzione e commercializzazione.

Appuntamento quindi per il 12 giugno presso il vigneto dell’agriturismo Baglio San Nicola a Naro, nell’agrigentino, a due passi da Canicattì. Previsti una ventina di stand fieristici, un ricco cartellone di interventi al convegno della mattina e tante presentazioni aziendali, per portare a Canicattì il meglio delle attrezzature e delle soluzioni utili ai viticoltori.

Ad attirare i partecipanti saranno naturalmente le macchine agricole e le attrezzature che si muoveranno tra i filari e che permetteranno di scoprire nuovi trattori, le soluzioni per la sicurezza degli operatori e tante innovazioni tecnologiche. L’evento, ad ingresso libero ma dietro registrazione, presenta dunque una mezza giornata dedicata ai convegni e una sessione pomeridiana di prove in campo intervallate da un pranzo rustico offerto ai partecipanti.

Tanti i temi che saranno trattati e che gli ospiti potranno ritrovare presso gli stand degli espositori. Si va infatti dalle soluzioni per il risparmio idrico, alla sicurezza sul lavoro ai tanti prodotti biostimolanti per la vite, alle soluzioni di “precision farming” per la mappatura con droni a tanto altro.

Il presidente del “Consorzio di Tutela Uva da tavola di Canicattì IGP” Marsello Lo Sardo ha dichiarato -” Ringrazio il dottore Mirabella per avere scelto Canicattì come sede di questo evento. Il nostro paese la cui economia è trainata dal settore agricolo, vivrà con interesse questa fiera, che si innesta in un programma di eventi che vedono protagonista Canicattì, tra i quali non posso non citare Terre d’Uva. Con l’evento Enopolis si potranno conoscere da vicino nuovi macchinari, che sfruttano tecnologie avanzate di aiuto nei lavori di produzione. Crediamo molto in queste sinergie tra realtà produttive dello stesso settore per creare un polo siciliano che sia più concorrenziale sui mercati internazionali” –

Tra le novità dell’evento figura infatti l’importante partecipazione dei rappresentanti e dei soci del Consorzio di Tutela Uva da tavola di Mazzarrone IGP che, durante la Giornata, raccoglieranno ufficialmente il testimone per l’edizione 2026 che sarà proprio ospitata dal comune del Catanese, altra culla dell’uva Italia.

Il suo presidente Giovanni Raniolo dichiara, “Manifestazioni come questa sono fondamentali non solo per noi addetti ai lavori, ma anche per i consumatori che potranno toccare con mano le realtà nelle quali operiamo e la filiera che sta dietro la produzione della regina dei vigneti, l’uva Italia e non solo. Abbiamo infatti già in produzione alcune varietà di uva seedless (senza semi) che il mercato ed il consumatore finale mostrano di apprezzare. La nostra è una terra generosa e dopo la buona annata trascorsa, ci auguriamo il buon esito della produzione e commercializzazione dell’uva per il 2025. Saremo ospiti graditi di Enopolis a Canicattì credendo nelle buone iniziative comuni anche al fine di far conoscere al meglio il nostro territorio”.

“Abbiamo scelto di organizzare l’evento a Canicattì per la forte valenza economica e sociale che l’uva da tavola riveste per questo territorio. Vogliamo offrire ai produttori – spiega Mirabella direttore del mensile Agrisicilia, testata che organizza l’evento – come già fatto in passato altrove, un momento di formazione gratuito, affinché scoprano le migliori novità per il loro lavoro e per produrre in totale sicurezza e professionalità. Ho il piacere di invitare per la giornata del 12 giugno tutti i soci dei Consorzi di Canicattì e di Mazzarrone e quanti producono uva da tavola, per una giornata di aggiornamento professionale e un pranzo da condividere”.

“Ringrazio sin d’ora – prosegue Mirabella – il presidente del Consorzio di Mazzarrone Giovanni Raniolo, per aver colto da subito la possibilità di legare i due eventi ed essere con noi il 12 giugno a Naro per raccogliere il testimonial per la prossima edizione che il Consorzio che presiede ospiterà”.

L’evento è patrocinato dall’Ordine dei Dottori Agronomi di Agrigento e darà diritto a crediti formativi professionali per gli iscritti che vi parteciperanno.

Durante questa terza edizione di Enopolis a Canicattì, sarà inoltre presente un banco di Poste Italiane per offrire ai partecipanti una cartolina omaggio a ricordo della giornata ed un annullo postale dedicato proprio alla manifestazione. E’ la prima volta che un annullo filatelico ufficiale rende omaggio al territorio di Naro e di Canicattì, e questo evento rende il tutto ancor più prezioso, offrendo ai tanti collezionisti di francobolli e annulli postali un ricordo indelebile.