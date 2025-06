Dal posizionamento per il lancio di un nuovo prodotto a nuove soluzioni digitali per la comunicazione interna ed esterna nelle aziende. Sono questi alcuni dei progetti di consulenza aziendale nei quali si sono cimentati gli studenti del primo anno della laurea magistrale in Economia e Management (LM77) del dipartimento Gec della LUMSA di Palermo. Un percorso che per il quinto anno consecutivo, ha visto impegnati gli studenti dell’insegnamento di Management Consulting tenuto dai docenti Letizia Lo Presti e Raffaele Mazzeo. “L’iniziativa è tesa a far interagire l’Università con le realtà aziendali e associative del territorio di riferimento attraverso progetti reali di consulenza aziendale. Gli studenti infatti, come veri e propri junior consultant, si sono cimentati in progetti di consulenza condotti a beneficio delle imprese e delle organizzazioni del territorio palermitano su un tema specifico”, hanno spiegato i due docenti che hanno anche partecipato alla presentazione dei progetti elaborati dagli studenti alla presenza dei referenti aziendali che si è tenuta nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione in via Parlatore a Palermo.

Gli studenti si sono occupati di trovare soluzioni per il riposizionamento e il lancio di un prodotto per la sicurezza degli impianti elettrici, nuove soluzioni per lo sviluppo digitale della comunicazione interna ed esterna, un modello di controllo di gestione per un’associazione di categoria, un modello di gestione dei costi di commessa per una società di consulenza, infine un progetto di stakeholder engagement per un’organizzazione non profit. Quest’ anno a supportare gli studenti sono stati diversi interlocutori del territorio palermitano come: Sicindustria, Eoss di Prysmian, Canino srl SB, L’associazione Emmaus, Comune di Palermo. I partecipanti divisi in gruppi di 6 studenti, sotto la guida dei docenti e dei tutor aziendali, hanno interagito direttamente con le imprese e le associazioni coinvolte per realizzare i diversi progetti.