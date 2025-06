Sbarca a Lampedusa dalla nave di linea proveniente da Porto Empedocle con quattro panetti di cocaina – dal peso complessivo di oltre un chilo – nascosti all’interno di un cuscino. I carabinieri della Tenenza dell’isola hanno arrestato un ventiseienne del posto – Salvatore Maggiore – per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli effettuati ai passeggeri sbarcati dalla nave di linea proveniente da Porto Empedocle, l’attenzione dei militari è stata attirata dal comportamento circospetto e nervoso del giovane. Fermato per un controllo, il soggetto ha mostrato il contenuto del proprio zaino, al cui interno vi era un solo cuscino.

L’insolita presenza dell’oggetto ha insospettito i militari, che hanno proceduto a una perquisizione: all’interno dell’imbottitura sono stati rinvenuti quattro panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 1.100 grammi. La sostanza stupefacente, opportunamente sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 2.200 dosi per un valore stimato di circa 100.000 euro. I controlli verranno ulteriormente intensificati, sia presso gli scali marittimi e aeroportuali, sia nelle aree interessate dalla movida, in vista dell’imminente stagione estiva. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di contrada Petrusa, in attesa dell’udienza di convalida, nel corso della quale il G.I.P. convalidava l’operato dei militari, disponendo la misura cautelare della custodia in carcere in attesa del processo.