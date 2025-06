La richiesta entro il 16 novembre prossimo. Avviso Pubblico della Regione Siciliana che definisce i criteri e le procedure per l’erogazione del Bonus Figlio 2025, un contributo economico di 1.000 euro per ogni nuovo nato destinato alle famiglie meno abbienti.

Il bonus viene concesso sulla base di parametri reddituali predeterminati e sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale per l’anno 2025, come stabilito dalla legge di stabilità regionale n. 1/2025 e dalla legge di bilancio n. 2/2025. Le domande dovranno essere presentate dai cittadini presso i Comuni di residenza, utilizzando l’apposito modello allegato B all’Avviso, parte integrante del decreto.

L’amministrazione regionale, tramite un successivo decreto, procederà al riparto delle risorse tra i Comuni richiedenti, sulla base delle domande ricevute. I Comuni, a loro volta, provvederanno alla distribuzione del bonus ai beneficiari. Nel caso in cui dovessero emergere ulteriori disponibilità economiche, sarà possibile procedere allo scorrimento della graduatoria regionale dei richiedenti che non hanno inizialmente ottenuto il contributo.

Il decreto, firmato dal Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, guidato dalla dirigente generale Maria Letizia Di Liberti, è frutto dell’attuazione di vari atti normativi regionali e nazionali. Il provvedimento è inserito anche nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) e nel PIAO 202

GIOVANNI BLANDA