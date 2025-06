Al via la sesta edizione di Cinema in festa, un progetto che ha visto il suo debutto nel 2022 e che proseguirà fino al 2026: ogni anno, nei mesi di giugno e settembre, per 5 giorni dalla domenica al giovedì, il biglietto sarà accessibile a soli 3,50 euro per tutti i film.

L’iniziativa è proposta al pubblico da parte di Anec e Anica, con il supporto del Ministero della Cultura e in collaborazione con il David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano.

La nuova edizione parte oggi domenica 8 giugno in oltre 900 sale cinematografiche aderenti per circa 2800 schermi e si concluderà giovedì 12 giugno 2025 con le nuove uscite della settimana. Nella Provincia di Agrigento aderiscono il Multisala Ciak, Eplanet “Le Vigne”, il Fly Cinema a Licata, il Golden a Ribera e Badia Grande a Sciacca.

I film da vedere sono:

La cocina

Mission: impossible – The final reckoning

L’esorcismo di Emma Schmidt – The ritual

La trama fenicia

L’energia della creazione

Per amore di una donna

Questa sono io

Ballerina

Scomode verità

Lilo & Stitch

Karate kid: legends

L’amico fedele

L’amore che non muore

Fuori

Maracuda: diventare grandi è una giungla

Mani nude

Dragon trainer

Come gocce d’acqua

Heart heyes

Fino alle montagne