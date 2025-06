La giovane musicista Giusy Accordino di Brolo (Messina), studentessa di pianoforte al Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina, ha composto un nuovo brano dal titolo “Sunset”. Il tema conduttore è il tramonto, che evoca sensazioni di pace, riflessione e amore per la natura. Grazie alla disponibilità dello Studio fotografico Pidonti di Brolo, è stato realizzato un video dove è possibile ascoltare l’opera e ammirare meravigliosi scorci di tramonti, alcuni visti dalla spiaggia di Brolo e incastonati con il suggestivo Scoglio. Claude Debussy, il celebre compositore e pianista francese, scriveva che “Non c’è niente di più musicale che un tramonto”. Egli non indicava l’aurora bensì il tramonto, non indicava l’inizio, ma la fine. Il tramonto è un momento molto apprezzato e considerato uno dei più belli della giornata, i suoi caldi colori con le mille sfumature entrano nel cuore e addolciscono lo stato d’animo. La giovane compositrice ha il piacere di condividere il brano con tutti gli amanti della musica.