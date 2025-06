Avrebbe maltrattato e minacciato la moglie per almeno due anni rendendole la vita un inferno. Il gip del tribunale di Agrigento, su richiesta della procura, ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di un cinquantenne disoccupato di Canicattì, adesso indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Le indagini dei carabinieri sono scattate in seguito alla denuncia della donna che, stanca dei soprusi, ha deciso di raccontare tutto. Attivato, così come avviene in questi casi, il “codice rosso”, un protocollo che mira a salvaguardare le vittime di violenza domestica.