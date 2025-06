“La Sua presenza, segno concreto di umanità e di servizio, ha donato conforto e speranza a chi ha vissuto il dolore più grande. Il Suo esempio resterà scolpito nella memoria collettiva come simbolo di solidarietà, vicinanza e alto senso del dovere”. Con questa motivazione ieri a Ravanusa è stata conferita la cittadinanza onoraria al Capitato dei Carabinieri, Augusto Petrocchi, ex comandante della Compagnia Carabinieri di Licata, a testimonianza della profonda gratitudine della comunità per la straordinaria sensibilità, la vicinanza costante e l’instancabile dedizione dimostrate nei giorni difficili che seguirono la tragedia dell’11 Dicembre 2021.

A consegnare la cittadinanza il sindaco Salvatore Pitrola a conclusione dei festeggiamenti di San Vito e Sant’Antonio. “La festa del nostro Patrono non è solo un appuntamento religioso, ma è anche l’occasione per ritrovarsi, per rafforzare i legami tra le famiglie, per riscoprire le nostre radici e guardare con fiducia al futuro”; ha dichiarato il primo cittadino.

Un altro attestato di stima è stato consegnato a Rosanna Gambino, custode di sogni a quattro zampe; ha raccolto anime smarrite, ha curato ferite invisibili, ha ridato casa, nome e calore a chi conosceva solo abbandono.