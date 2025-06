Cinque feriti, tre dei quali in gravi condizioni. E’ il bilancio di un incidente avvenuto nel Ragusano, sulla strada provinciale 85 in contrada Randello.

Nello schianto sono state coinvolte due autovetture, con due occupanti ciascuna e uno scooter con due persone a bordo. Tra i 5 feriti, due donne e un uomo versano in gravi condizioni e sono stati soccorsi dal 118.

Sul posto personale dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area ed estrarre i feriti, e i militari dell’Arma dei carabinieri per chiarire dinamica.