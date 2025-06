Cala il sipario sulla seconda edizione della Sicily fashion Week targata Confartigianato Sicilia. Ieri sera allo Stand Florio di Palermo il Fashion Show con in passerella le creazioni di 21 aziende di cui 18 siciliane e tre di altre regioni italiane. Grande emozione in uno scenario suggestivo scaldato dal calore delle imprese partecipanti, degli stilisti presenti, delle autorità intervenute e da circa 800 spettatori. Un momento storico per la città di Palermo e per la Sicilia tutta. La serata è stata condotta magistralmente da Eliana Chiavetta sul palco e da Luca Lo Bosco, come direttore artistico dietro le quinte.

Al fianco dei vertici di Confartigianato Sicilia, Emanuele Virzì e Andrea Di Vincenzo – rispettivamente presidente e segretario – anche la politica regionale e locale. Tra i presenti, l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino, l’assessore comunale al Turismo, Alessandro Anello e l’assessore comunale alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti. Per il comparto moda, presente il presidente nazionale Moreno Vignolini e la presidente regionale Flavia Pinello (che ha anche partecipato alla sfilata come stilista). Da sottolineare, inoltre, anche la presenza di Gigliola Maule, presidente di Csm-Camera Showroom Milano.

Ieri mattina, prima del Fashion Show, è stato il momento dei B2B tra le imprese e i buyers provenienti dall’estero, per uno spazio dedicato alle intese commerciali. L’evento finale, ieri sera, ha preso il via con la premiazione degli studenti dell’istituto di moda Burgio di Palermo e degli allievi dei corsi moda dell’Endofap, che hanno partecipato al contest di apertura della SFW martedì scorso, quando i ragazzi hanno presentato le loro creazioni alla Rinascente. I vincitori sono: Akter Nidi, Lisa Nana Ama Nkyi, Rosalia Gioè per Endofap e Rita D’Accardi, Miriam Cocchiara e Maria Sparacio per la scuola Burgo.

Ieri sera, in un trionfo di musiche e giochi di luci, in passerella le crezioni di Narré – Palermo; Le Camene – Enna; Barocco Oro – Ragusa; Vitussi – Palermo; Aurex – Messina; Flavia Pinello – Palermo; Lucia Caccamo – Siracusa; Anagramma – Palermo; Giusi Munafò – Huate Couture – Siracusa; Odette – Palermo; Old River – Palermo; Tinarena Fahion Atelier – Messina; Syrtaria L’arte del Cucito – Siracusa; Vali – Palermo; Mobilia Sartoria Su Misura – Messina; Mu Creative Espace – Palermo; Danie’ – Ragusa; Idda – Messina; Luigia Granata – Cosenza; Dolce Vita Beach Couture – Macerata; Sartoria 74 – Napoli.

“Quando parliamo di moda siciliana, parliamo di una eccellenza, di una unicità e di una creatività che tutto il mondo ci riconosce – hanno sottolineato Emanuele Virzì e Andrea Di Vincenzo, presidente e segretario di Confartigianato Sicilia –. Con la seconda edizione della Sicily Fashion Week abbiamo voluto celebrare ancora una volta l’eccellenza della moda e l’eccellenza artigiana. Confartigianato crede nel valore delle nostre aziende, nella loro passione e nella loro creatività. Non si è trattato di un evento solo per Confartigianato ma per tutta la città, con circa 800 presenze allo Stand Florio. Un grazie è doveroso a tutte le istituzioni presenti che hanno creduto in noi, che ci hanno supportato”.

SWF stata è organizzata da Confartigianato Imprese Sicilia col supporto di Confartigianato Imprese Moda, Anaepa Sicilia, Unoenergy, Stellantis, Archivi Caputo e Aurea longevity Clinic, Ice, Csm, Maeci, Sì sposa, Fiera Milano e Milano Fashion & Jewels.