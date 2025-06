7

Il Centro Culturale “Renato Guttuso” di Favara, presidente Lina Urso Gucciardino, comunica i nomi dei vincitori del “Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta” giunto alla 26^ edizione.

Sono stati oltre 500 i poeti e gli scrittori che, amanti dell’arte e della cultura siciliana, hanno partecipato al Concorso letterario, elaborati provenienti da ogni parte d’Italia ed anche dall’estero, che sono stati esaminati dalle qualificate Giurie delle varie Sezioni del Premio.

La cerimonia di consegna quest’anno si terrà nella prestigiosa location del Teatro Panoramica dei Templi, grazie alla preziosa collaborazione con il Parco Archeologico di Agrigento. Giovedì 26 giugno 2025 ore 20:30

Ecco i vincitori:

PREMI LETTERARI –

Sezione Romanzo 1° ex aequo Dolceria Siciliana di Annamaria Zizza Felice Iblea di Paola Liotta

2° Ora che sei qui di Salvatore Indelicato 3° ex aequo Polvere di gesso di Giuseppe Pullara

L’ingorgo nel Tempo di Nimizi Ignazio Mario Nardone

Saggistica Storica

1° ex aequo Ro’ La Lomia Vita e Opere di Calogero Brunetto

Il Miele Dolce Amaro degli Iblei di Federico Guastalla

2° Caro Nome di Maria Lucia Riccioli 3° Dai Misteri a Santu Patri di Nino Barone

Sezione Cinema 1° ex aequo Pietro Germi di Raimondo Moncada

Raffaello Lucarelli il Lumiere di Sicilia di Antonio La Torre Giordano

Sezione Poesie in Siciliano 1° Senza Chju’ Sciatu di Girolamo La Marca 2° Voria di Pasquale Luccio Privitera

Narrativa in Siciliano 1° U Latru di Ficupali di Lorenzo Genovese – alla Memoria

Sezione Poesie in Italiano 1° Latte di Luna di Ester Monachino 2° Sincronia tra Cuore e Mente di Antonio Causi

Sezione Tradizione

1° Agrigento Minore di Settimio Biondi 2° ex aequo Pasqua di Risurrizioni di Giovanni Grasso

Lu Ma e lu Ri di Anita Vitrano

3° Curiosita’ Agrigentine di Elio Di Bella

Testi Teatrali 1° E Accussi Sia di Giuseppina Mira 2° E si Cangiassimu li Vecchi di Annarita Spinello

Poesia:

1º Comu Rinnina di Margherita Neri

2º ex aequo Lu viziu di amari di Di Stefano Giuseppina

U vecchiu di Pippo Bufardeci

3º U mari di notti di Giovanna Drago

Segnalate: Mi vogliu arripusari di Liliana Arrigo

Mputenti di Mimma Raspante

Sezione Cuntu:

1º A vutti di San Giurlannu di Grazia Dottore

2º Anchi chissu è amuri di Billeci Francesco

3º ex aequo Viri Cufù di Gioachino Di Giovanni

U ciuri chiù beddu di Santina Fragalà

Segnalati: Motti janchi di Giovanni Macrì

U cuntu di me nannu di Antonio Barracato

Accanto alla Concorso letterario, saranno consegnati anche i “Premi Speciali” destinati a siciliani che si sono particolarmente distinti nel campo sociale, lavorativo, artistico, sportivo, culturale, del volontariato.

Questi i premiati:

I Tammura di Girgenti; Magazzino culturale ex oleificio di Milena; Casa Museo Giudice Livatino; Alessandra Vella, magistrato; Rino Schembri docente di cinema Università di Palermo; Franco Carlisi, editore/fotografo; Josè Todaro, tenore; Joe Castellano, musicista/scrittore; Pino Minio, cantante; Andrea Buccheri, performer.

Premio Speciale “Antonio Patti” al dott,. Pietro Luparello,