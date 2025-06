Sono stati sorpresi a gettare rifiuti di ogni tipo arrecando così un grave danno all’ambiente e al decoro urbano. È successo a Favara dove i carabinieri della locale Tenenza, a margine di un’attività investigativa durata oltre tre settimane, hanno denunciato cinque persone. Si tratta di quattro uomini e una donna, tutti residenti nel comune di Favara.

Gli indagati, ripresi da tre impianti di videosorveglianza installati dai militari in aree sensibili del centro abitato, sono stati sorpresi ad abbandonare in siti non autorizzati rifiuti di vario genere, arrecando un grave danno all’ambiente e al decoro urbano. Al termine dell’indagine, i Carabinieri hanno altresì richiesto l’immediata bonifica e pulizia delle aree interessate, di competenza comunale. Le cinque denunce rappresentano un ulteriore tassello nell’azione di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti, fenomeno che l’Arma combatte con continuità su tutto il territorio provinciale. Reati di questo tipo, infatti, mettono a rischio la salute pubblica e danneggiano profondamente l’ambiente e l’immagine del territorio