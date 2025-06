Venerdi 20 giugno nello spazio espositivo di bongiornophotostudio alle 19.00 inaugurazione della mostra BEAUTIFUL MADNESS degli autori Valentina Pulvirenti e Salvatore Bongiorno.

In mostra saranno presentati i collage creati da Valentina Pulvirenti e le fotografie inedite prodotte con la tecnica cameralessphotography di Salvatore Bongiorno.

La “Beautiful madness” (trad. “Bella follia”) che accomuna i due autori di questa mostra, pensata nella fresca e attuale formula dell’onlyoneday exposition, è quella che presagisce una sfida in cui l’arte contemporanea quasi rifugge l’uso delle sue complesse forme digitali. L’intento è giungere, compositivamente, alle sue espressioni più analogiche dai tratti anche manuali.

È così che le opere in camera less photography di Salvatore Buongiorno e i collages di Valentina Pulvirenti comunicano contenuti profondi che toccano intime e fragili note personali, attraverso linee eteree ed essenziali. L’accostamento delle opere in mostra deriva da evidenti assonanze stilistiche e concettuali che mettono in risalto un’interpretazione della vita nelle sue accezioni più profonde e riflessive.

Le tecniche utilizzate in questi lavori rimandano a una volontà quasi istintiva degli autori di epurarsi dalla tecnologia per tornare a linguaggi materici che danno luogo a pezzi unici e irripetibili. I paesaggi ricreati nelle opere di Valentina Pulvirenti richiamano a una sfera onirica in cui tutto è possibile e provengono da una lettura introspettiva e analitica dell’io, consapevolmente eseguita dall’artista.

La delicatezza stilistica di Salvatore Buongiorno parte da una ricerca meramente estetica dai tratti essenziali, per giungere a una sfera interiore che evoca la fragilità dell’esistenza umana. I dittici nati dall’accostamento dei lavori dei due autori trasmettono a chi osserva armonie di linee e colori attraverso un vicendevole dialogo emotivo.

Bongiornophotostudio via Cattaneo 4, Canicatti