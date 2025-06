Con la crescente voglia di viaggiare verso mete di medio raggio, il lancio dell’online booking engine da parte di Mayfair Jets semplifica l’accesso alla regione del Mar Rosso in Egitto e sostiene i legami economici tra le aree interessate.

Bari – Mayfair Jets ha lanciato il suo motore di prenotazione online (IBE), segnando un momento importante nei suoi sforzi per migliorare i collegamenti aerei tra Italia ed Egitto. La nuova piattaforma offre ai viaggiatori la possibilità di consultare orari aggiornati in tempo reale, confrontare le tariffe e prenotare direttamente voli charter da diverse città italiane verso le località sul Mar Rosso per tutta la stagione estiva.

Il programma estivo di Mayfair Jets propone voli charter diretti andata e ritorno, collegando Sharm El Sheikh e Hurghada con importanti città italiane come Bari, Bologna, Catania, Napoli, Palermo, Pisa e Verona. Operativi per tutta la settimana tranne il mercoledì, questi servizi fanno parte del programma charter programmato di Mayfair Jets.

“Una solida offerta digitale non è più un semplice extra, è ormai una condizione indispensabile“, ha dichiarato Mohamed Hamed, co-fondatore e Direttore Commerciale di Mayfair Jets. “I viaggiatori vogliono sentirsi padroni delle proprie scelte, desiderano chiarezza e immediatezza. Il nostro motore di ricerca per prenotazioni online nasce proprio per rispondere a queste esigenze: consente ai clienti di accedere direttamente a rotte affidabili e operatori fidati, senza inutili complicazioni.”

Una solida offerta digitale, la chiave per la crescita

il Mar Rosso resta una delle mete più amate dai vacanzieri italiani, ma il nuovo booking engine di Mayfair Jets colma una lacuna importante: la necessità di una piattaforma chiara e accessibile che semplifichi l’organizzazione del viaggio, sia per i viaggiatori indipendenti sia per gli operatori turistici. I biglietti per i voli tra Italia ed Egitto sono ora acquistabili direttamente sul sito dell’azienda, offrendo a viaggiatori e agenzie un’alternativa semplice e trasparente alle tradizionali piattaforme delle compagnie aeree.

Questa novità si inserisce in un contesto più ampio. I voli charter continuano a rappresentare un collegamento fondamentale tra i mercati del Mediterraneo, soprattutto nelle rotte dove le compagnie aeree tradizionali non garantiscono un’adeguata capacità stagionale. Con la costa del Mar Rosso egiziano che sta conoscendo una ripresa decisa nel turismo post-pandemico, mantenere collegamenti aerei affidabili è più che mai essenziale.

IBE offre un’interfaccia semplificata, è ottimizzato per i dispositivi mobili e dispone di opzioni di pagamento sicure. Sul lato gestionale, riduce la dipendenza dagli intermediari e migliora l’integrazione dei dati, agevolando il lavoro del servizio clienti e dei team operativi.

La rete in continua espansione di Mayfair Jets non si limita al settore dell’aviazione. Le rotte sono studiate per sostenere il turismo durante l’alta stagione e sono coordinate con operatori locali dell’ospitalità e della logistica su entrambe le sponde del Mediterraneo.

Facilitare l’accesso al turismo sostiene le economie locali

“Ogni volo contribuisce a una catena economica ben più ampia”, ha aggiunto Hamed. “Più semplice è raggiungere queste mete, più possibilità offriamo alle comunità che vivono di turismo: dalle guide locali agli hotel, fino ai trasportatori e agli artigiani. È un beneficio per tutti gli attori coinvolti.”

Il mercato italiano rappresenta una fetta importante delle entrate turistiche egiziane, e le piattaforme di prenotazione online sono fondamentali per soddisfare le esigenze di chi cerca velocità, flessibilità e controllo diretto nella prenotazione. In questo senso, la digitalizzazione dei servizi charter non è solo un vantaggio in più: è una necessità per restare competitivi.

Mayfair Jets ha in programma ulteriori miglioramenti alla piattaforma entro la fine dell’anno, con nuovi strumenti per le prenotazioni di gruppo e per i partner B2B.

Scopri di più su Mayfair Jets

Mayfair Jets è un fornitore globale di soluzioni per l’aviazione che offre voli di linea e charter, concentrandosi sulle rotte turistiche tra Europa e Nord Africa. Con una flotta pensata per adattarsi alla domanda stagionale e un’infrastruttura digitale in continua crescita, l’azienda collega i viaggiatori alle destinazioni più richieste, contribuendo allo sviluppo delle economie locali grazie a collegamenti aerei regolari e partnership strategiche nel settore turistico.