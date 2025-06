Auto in fiamme a Favara. Una Fiat Punto bianca, vecchio modello, posteggiata nei pressi di piazza Itria è andata in fiamme. Una densa nube di fumo nero, e poi le fiamme che si sono sprigionate dal vano motore, forse per un cortocircuito. Alcuni passanti e commercianti della zona hanno avvisato le forze dell’ordine.