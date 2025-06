Da una parte una estate di treni speciali per raggiungere concerti e località prese d’assalto, dall’altra i trasporti marittimi che “barcollano” con la gara per i collegamenti con le isole che viene annullata non perché deserta ma per carenza di offerta ovvero offerte da parte di soggetti giudicati non adeguati dalla commissione

I treni speciali estivi e i concerti

Treni speciali per i grandi concerti estivi: la Regione Siciliana, attraverso l’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità, attiva collegamenti ferroviari dedicati per i due appuntamenti molto attesi: i concerti di Vasco Rossi a Messina del 21 e 22 giugno e il concerto Radio Italia live a Palermo il 27 giugno.

L’iniziativa è stata sviluppata in stretta collaborazione con Trenitalia e su specifica richiesta della prefettura di Messina, nell’ambito delle politiche regionali volte alla promozione del trasporto pubblico sostenibile e alla gestione ottimale della mobilità durante i grandi eventi.

Più di un servizio di trasporto

“Questi treni speciali – dice l’assessore Alessandro Aricò – rappresentano molto più di un semplice servizio di trasporto: sono uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza stradale durante eventi che richiamano decine di migliaia di persone. Riducendo significativamente il traffico veicolare, preveniamo situazioni di pericolo e congestione che potrebbero compromettere la sicurezza di tutti. Allo stesso tempo, offriamo ai cittadini la possibilità di raggiungere questi straordinari appuntamenti musicali in totale serenità, senza lo stress della guida notturna e della ricerca del parcheggio. È un investimento concreto sulla sicurezza pubblica, che si traduce anche in benefici ambientali e nella qualità della vita delle nostre comunità”.

Tutti i treni speciali

Nel dettaglio, per i concerti di Vasco Rossi a Messina sono stati programmati quattro treni speciali (due per ciascuna serata), con partenza da Messina centrale alle ore 03:00 e 03:05, nelle notti del 21-22 e del 22-23 giugno 2025:

Collegamento Messina-Palermo (partenza ore 03:00). Fermate intermedie: Villafranca, Rometta Messinese, Spadafora, Torregrotta, Pace del Mela, Milazzo, Barcellona, Terme Vigliatore, Patti San Piero, S. Giorgio, Gioiosa Marea, Brolo, Capo D’Orlando, Zappulla, S. Marco d’Alunzio, S. Agata di Militello, Acquedolci San Fratello, Caronia, S. Stefano di Camastra, Tusa, Pollina, Cefalù, Campofelice, Termini Imerese, Bagheria.

Collegamento Messina-Catania (partenza ore 03:05). Fermate intermedie: Giampilieri, Scaletta Zanclea, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Furci, S. Teresa Riva, S. Alessio Siculo-Forza D’Agrò, Letojanni, Taormina-Giardini, Alcantara, Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre Riposto, Guardia Mangano Acireale, Catania Ognina, Catania Picanello, Catania Europa.

Per l’evento di Radio Italia live a Palermo, il 27 giugno, invece, sono previsti collegamenti straordinari pre e post concerto, con tratte potenziate da e verso il capoluogo siciliano. I dettagli operativi saranno comunicati nelle prossime ore.

I biglietti per i treni straordinari dovranno essere acquistati esclusivamente nelle stazioni ferroviarie, in quanto non saranno disponibili attraverso i canali di vendita online di Trenitalia.

I collegamenti marittimi con le Esolie

Ma nel frattempo cresce la preoccupazione alle isole eolie. la gara per i collegamenti marittimi da Capo d’Orlando è andata deserta. O meglio le offerte giunte sono state considerate nulle.

Adesso tocca all’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò chiarire i motivi della revoca, da parte del dipartimento regionale dei Trasporti, della pre-informativa per l’affidamento di un nuovo servizio di trasporti marittimi tra il porto di Capo d’Orlando e le isole Eolie.

Operatori senza i necessari requisiti

La revoca è motivata dal fatto che le proposte arrivate non sono state considerate adeguate per mancanza di requisiti da parte degli operatori economici.

“A seguito di pubblicazione della pre-informativa, sono arrivate soltanto tre offerte – spiega l’assessore Aricò – ma nessuno degli operatori economici aveva i requisiti per svolgere i servizi di navigazione previsti per le isole Eolie. L’assessorato alle Infrastrutture emanerà presto una nuovo avviso per cercare di individuare un soggetto che possa espletare i collegamenti tra Capo d’Orlando e le Eolie in maniera rapida e sicura”.