La Srr Ato Cl4 Sud annuncia intransigenza e linea dura contro i dipendenti assenteisti e/o poco professionali.

Come spiegato dal presidente, dott. Gianfilippo Bancheri, “A seguito di attente verifiche, nostro malgrado ci siamo accorti di svariati comportanti poco consoni tra assenze eccessive e/o ingiustificate e scarsa professionalità. Un trend inaccettabile per un ente come il nostro che è chiamato a garantire igiene, decoro e salubrità.

Quello dell’operatore ecologico – prosegue Bancheri – è un lavoro di grande responsabilità, dato che si ripercuote direttamente sul cittadino. Pertanto va svolto con senso del dovere e serietà. Caratteristiche che, per fortuna, appartengono alla stragrande maggioranza dei nostri operatori. Ma non possiamo permetterci che il pressappochismo di pochi vada ad inficiare il lavoro di molti e danneggi l’immagine dell’ente e, di conseguenza, la percezione che ne ha l’utenza. Pertanto, tolleranza zero contro gli assenteisti o chi si contraddistingue per atteggiamenti poco opportuni. Metteremo in atto tutto ciò che prevede la legge per bloccare questo malcostume”.