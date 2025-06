L’Unione Europea conferma che il Ponte sullo Stretto è un’opera prioritaria nella strategia per il collegamento fra i Paesi UE. Lo fa attraverso la pubblicazione del documento di revisione del corridoio TEN-T scandinavo-mediterraneo nel quale il Ponte è indicato come priorità infrastrutturale e maggiore opera del corridoio. L’Europa ha già cofinanziato la progettazione e cofinanzierà anche la costruzione puntando ad una mobilità sempre più “ferrata” perché la cura del ferro e l’uso in generale dei treni abbatte le emissioni nell’ambiente.

Alla luce di questo dato la pagina Ponte sullo Stretto di Messina, chiaramente schierata per il sì al Ponte, analizza le vicende che riguardano i collegamenti ferroviari

Treni ad alta velocità

Grazie alle nuove ferrovie in costruzione in Sicilia, i treni potranno viaggiare tra Messina, Catania e Palermo tra 100 e 200 km/h in base al tratto. Mediamente 150 all’ora.

Secondo la pagina si tratta di un ottimo risultato, superiore alla velocità a cui viaggiano i treni in tantissime nazioni europee prive di linee AV top-performance, come Svezia, Svizzera, Belgio, Portogallo e Norvegia. Grazie al ponte sullo stretto, Frecciarossa potrà spostarsi tra Roma e Catania in 5 ore, rivoluzionando i trasporti da e per la Sicilia.

L’analisi dei dati associati mostra una velocità che andrebbe ad entrare nella media Europea dei collegamenti ferroviari riportati nella tabella sovrastante

I carichi dei treni sui ponto sospesi

La pagina parla anche del carico derivante dal passaggio frequente dei tren i lungo il ponte asserendo che non esisterà alcun problema

“I ponti sospesi sono generalmente considerati strutture flessibili, più adatte al traffico stradale. Tuttavia, possono essere non solo compatibili col transito ferroviario, ma in certi aspetti più vantaggiosi man mano che aumentano la luce e la massa della struttura, in particolare dei cavi” scrivono gli esperti della pagina dopo aver affrontato altri temi come i cavi e lo stressi e la pericolosità in occasione di terremoti