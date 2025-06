A seguito della temporanea sospensione delle attività di sterilizzazione e di microchippatura legata alla chiusura degli ambulatori ASP di Caltanissetta in via Due Fontane per motivi di inagibilità dei locali, se da un lato l’Amministrazione Tesauro sta portando avanti l’iter per concedere in gestione all’Azienda Sanitaria Provinciale i locali di una ex scuola rurale, al fine di riattivare i suddetti servizi per Caltanissetta e provincia, l’Amministrazione Bancheri ha messo a disposizione il proprio presidio di Anagrafe degli animali d’affezione.

Qualche settimana addietro il Comune di Delia dava la propria disponibilità e dunque l’autorizzazione all’utilizzo del Presidio al Direttore Generale dell’Asp di Caltanissetta, il Dott. Salvatore Lucio Ficarra, e al Responsabile dell’UOSD Randagismo, il Dott. Elia Rizzo, affinchè tutti i cittadini nonché i volontari che avanzino domanda di microchippatura possano recarsi presso la sede di Delia sita al piano terra del Palazzo comunale.

Le giornate destinate alla gestione dell’anagrafe e all’identificazione degli animali da compagnia tramite inoculazione del microchip si sono, dunque, intensificate. Il servizio è già attivo tutti i lunedì pomeriggio, e verrà garantito a tutti coloro i quali ne facciano richiesta, previa prenotazione tramite Asp ovvero contattando il responsabile del servizio per il comune di Delia.

Così commenta il sindaco Gianfilippo Bancheri: “Una decisione, la nostra, di mettere il nostro Presidio a disposizione dei territori, nell’ottica della fattiva e fondamentale collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Provinciale, che ringraziamo per la costante collaborazione, e gli enti locali che hanno il dovere di mettere in campo tutti i mezzi e gli strumenti per contrastare il fenomeno del randagismo e favorire la corretta convivenza tra uomo e animali. In questo modo rinnoviamo e rafforziamo il rapporto tra i vari enti competenti, nonché tra istituzioni e cittadini, in un reciproco quanto importante atto di corresponsabilità”.

Come prescritto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di benessere animale, l’iscrizione di cani, gatti e furetti all’anagrafe degli animali d’affezione è obbligatoria per legge e persegue lo scopo principale di facilitare il ritrovamento degli animali smarriti e controllare il randagismo. Con l’entrata in vigore, dal primo luglio prossimo, della Legge n. 82 del 2025, i cittadini che non hanno registrato la detenzione del proprio animale d’affezione entro i sessanta giorni di vita dello stesso, così come previsto dalla normativa nazionale, potranno regolarizzare la loro posizione adempiendo volontariamente all’obbligo di identificazione prenotandone la microchipattura.