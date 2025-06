“Non sei mai stato libero. Solo troppo distratto per accorgertene.”

Mentre il mondo celebra l’alba dell’intelligenza artificiale come una

rivoluzione pacifica, qualcuno si azzarda a porre una domanda scomoda:

a chi serve davvero questa nuova intelligenza?

E soprattutto: chi la controlla?

Giuseppe Falsone – esperto di cybersecurity e sistemi digitali, ma

soprattutto pensatore radicale e intellettualmente armato – sfonda la

porta della narrazione dominante con un libro che è tutto tranne che

rassicurante.

🧨 Architettura della Libertà Mentale è una bomba intellettuale,

mascherata da saggio.

________________________________

📘 Non un libro. Un atto di guerra cognitiva.

In un mondo dove il pensiero viene automatizzato, le emozioni

orchestrate da algoritmi e l’indignazione è solo un’eco programmata,

Falsone propone una via di fuga per menti inquiete.

Una guida spietata per chi ha il coraggio di guardare il presente senza filtri.

📌 Tecniche OSINT

📌 Anatomia della manipolazione di massa

📌 Difesa mentale contro l’iperconnessione tossica

📌 Costruzione dell’autonomia intellettuale

📌 Detox informativo e disciplina del dubbio

Ma soprattutto, una sola domanda incandescente attraversa ogni pagina:

sei tu a pensare, o è qualcun altro a pensarti?

________________________________

💣 Non è per tutti.

Questo libro non è comodo, non è morbido, non è motivazionale.

Non ti coccola. Ti sveglia.

Con stile diretto, precisione chirurgica e profondità filosofica,

Architettura della Libertà Mentale fa quello che pochi osano:

mette in discussione tutto ciò in cui credi.

________________________________

📅 Data di uscita: fine estate 2025

La data esatta è ancora riservata, ma le prime copie circoleranno tra

agosto e settembre.

Nel frattempo, l’autore ha diffuso un teaser visuale potente (👇vedi

immagine), che anticipa il tono feroce e lucido dell’opera.

________________________________

👁️‍🗨️ Per chi è questo libro?

Per chi lavora nell’informazione, nella tecnologia, nella formazione.

Per chi è stanco dei filtri, del pensiero binario, delle verità masticate.

Per chi sa che la vera libertà inizia con la disobbedienza mentale.

________________________________

🧨 La provocazione che accompagna il lancio?

“Il primo passo verso la libertà è accettare di essere stato schiavo.”

Un pugno nello stomaco.

Ma a volte, è proprio il dolore che ti sveglia.

________________________________

________________________________

In un mondo che vuole silenziare la tua coscienza, pensare è un atto

di ribellione.

E questo libro è la tua arma.