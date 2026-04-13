“L’Amor che move …” é questo il tema del GIF 2026 che si terrà giorno 1 Maggio a Canicatti. “Ci sono cammini che non finiscono mai, ma cambiano solo orizzonte. Il logo nasce proprio così: come un ponte tra il mare che abbiamo attraversato e la terra che ci accoglie. Tutto riparte da quel traghetto che ci riporta all’esperienza dell’anno scorso: da lì scendiamo noi giovani, stringendo tra le mani la croce ricevuta dalla comunità di Lampedusa, la stessa che San Giovanni Paolo II consegnò ai giovani di Agrigento nel 1993. È un cammino di fede che non si interrompe e che ci vede camminare verso la Torre dell’Orologio, simbolo della nostra Canicattì, che ci accoglie e ci ricorda che questo è il nostro “ora”: il tempo giusto per essere protagonisti”. Cosi racconta Rachele Messina che ha dato vita al logo della manifestazione. In questo percorso veniamo abbracciati dalla vite, orgoglio della nostra tradizione e richiamo vivo alle parole di Gesù: “Io sono la vite, voi i tralci”. In questo disegno i tralci sono proprio i nostri testimoni, Rosario Livatino, Antonio Saetta e Padre Gioacchino La Lomia, che con il loro esempio ci mostrano come restare uniti alla vera linfa della giustizia e della carità. Infine, continua ancora nella descrizione Rachele Messina, alla base di tutto, l’incontro tra la Bibbia e la Divina Commedia, racconta il cuore di questa edizione: “L’AMORE CHE MOVE”. Questo accostamento vuole essere un omaggio al reliquiario del beato Livatino, proprio come lui univa il Vangelo e il Codice Penale, noi oggi vogliamo poggiare il nostro futuro sulla Parola di Dio e sulla forza dell’Amore che muove l’universo. Questo logo è un invito a metterci in moto, con le radici ben piantate nella memoria e il cuore rivolto verso la speranza”, ha concluso Rachele.
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