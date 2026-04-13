Monica Polizzi, 20 anni, racconta se stessa attraverso la musica, filo conduttore della sua vita sin dall’infanzia. Il suo percorso artistico inizia prestissimo, quando muove i primi passi nello studio del canto presso la scuola Arcadia, diretta da Angela Maniglia. Un’esperienza formativa che, nel tempo, la porta a esibirsi su diversi palchi, dai concorsi locali fino ad alcune apparizioni televisive, tappe fondamentali per la sua crescita artistica e personale.

Parallelamente alla musica, Monica coltiva con dedizione anche altre passioni. Si diploma al Liceo Linguistico, sviluppando un forte interesse per le lingue straniere, e trasforma la sua creatività in una professione, affermandosi come make-up artist.

Oggi presenta un brano a cui è profondamente legata, “Resta Qui”, scritto con grande intensità emotiva. La canzone è dedicata alla nonna e racconta un legame che va oltre la perdita: un rapporto che non si spezza con la morte, ma si trasforma. Attraverso le sue parole, Monica esprime la sensazione di una presenza ancora viva, costante, capace di guidarla e sostenerla ogni giorno.

«Cantare per me significa dare luce a ciò che non si vede; vuol dire dare voce a quelle emozioni che non hanno una forma, rendendo reale e concreto tutto quello che sentiamo dentro», dichiara la cantante.

Il singolo sarà disponibile a partire dal 17 aprile 2026, segnando un nuovo e significativo capitolo nel percorso artistico della giovane cantante. Un racconto intimo e universale, che parla di amore, memoria e continuità oltre l’assenza.