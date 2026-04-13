Per la Giornata del Made in Italy, Gicar racconta la tecnologia italiana che contribuisce al funzionamento delle macchine per caffè nel mondo.

Quando si parla di una tazzina di espresso Made in Italy si pensa subito alla qualità del caffè, alla tradizione dei nostri bar e a un rituale riconosciuto nel mondo come simbolo dello stile italiano.

Meno visibile, ma altrettanto determinante, è la filiera tecnologica che contribuisce al funzionamento delle macchine professionali utilizzate ogni giorno nei bar e nei locali di tutto il mondo.

In occasione della Giornata del Made in Italy del 15 aprile, dedicata alla valorizzazione delle eccellenze produttive italiane, l’attenzione si concentra su quelle imprese italiane che, attraverso progettazione, produzione e controllo qualità, sostengono dall’interno la competitività di un’eccellenza internazionale.

Tra queste realtà c’è Gicar, azienda fondata nel 1963 e da sempre a proprietà 100% italiana, specializzata nello sviluppo di sistemi elettronici per macchine professionali e applicazioni industriali.

In oltre sessant’anni di attività, l’azienda ha consolidato la propria presenza nei mercati internazionali mantenendo la produzione in Italia e sviluppando soluzioni elettroniche personalizzate per diversi settori, con una specializzazione di rilievo nell’automazione delle macchine per caffè professionali, ambito in cui rappresenta un punto di riferimento a livello globale.

Oggi Gicar conta 150 dipendenti, tutti sul territorio italiano, e nel 2025 ha registrato un fatturato di 35 milioni di euro, in crescita di 1 milione rispetto al 2024.

L’azienda opera in ambito B2B, affiancando i produttori di macchine non solo nella realizzazione dei controlli elettronici, ma anche nella fase di concezione e progettazione delle soluzioni, grazie a competenze maturate in decenni di collaborazione con clienti attivi in diversi mercati e contesti applicativi.

Nel funzionamento delle macchine professionali l’elettronica svolge oggi un ruolo sempre più centrale. I sistemi di controllo consentono infatti di gestire con precisione parametri fondamentali per le prestazioni delle attrezzature, contribuendo ad assicurare affidabilità, continuità operativa e costanza del risultato finale.

Accanto ai progetti custom sviluppati su specifica richiesta dei clienti, Gicar ha sviluppato soluzioni adattabili a una vasta gamma di applicazioni, in alcuni casi con prodotti brevettati, come specifici contatori volumetrici utilizzati nelle macchine per caffè professionali con un’attenzione crescente anche a funzioni legate all’energy saving.

“Quando si parla di eccellenza italiana nel mondo, spesso si guarda al prodotto finale. Nel caso dell’espresso, però, c’è anche una componente tecnologica che contribuisce in modo concreto alla qualità e all’affidabilità delle macchine professionali”, afferma Donatella Arlati, Presidente di Gicar.

“Il nostro impegno è continuare a progettare e produrre in Italia sistemi elettronici evoluti, affiancando i clienti con competenze tecniche, capacità di personalizzazione e una visione industriale orientata al lungo periodo”.

La solidità del modello aziendale è confermata anche da diversi riconoscimenti: Gicar è classificata dall’Agenzia Italiana di Rating nell’area di affidabilità, ha ottenuto il Rating di Legalità dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed è stata inserita per due anni consecutivi tra i 500 Champions di Italypost.

A rafforzare questo percorso si inserisce anche la certificazione ITALCHECK, che dal 2018 convalida il Made in Italy dell’azienda, testimoniando la scelta di mantenere progettazione e produzione interamente in Italia come elemento distintivo e strategico.

In un contesto in cui il Made in Italy coincide sempre più con la capacità di unire cultura manifatturiera, innovazione e controllo della filiera produttiva, esperienze industriali come quella di Gicar mostrano come anche l’elettronica progettata e prodotta in Italia possa contribuire in modo decisivo al valore, alla qualità e alla reputazione delle tecnologie Made in Italy nel mondo.