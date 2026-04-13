È tutto pronto per la VII edizione della Rassegna di Primavera, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’entroterra agrigentino. L’evento si svolgerà sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 e avrà come filo conduttore il tema “Naro, città del dialogo”, con la direzione artistica della maestra Rosa Maria Giunta.
La manifestazione, organizzata dall’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Naro in collaborazione con numerose istituzioni e associazioni, si inserisce quest’anno nel 25° anniversario della nascita dei Pueri et Juvenes Cantores voci di Don Bosco, un importante riconoscimento alla lunga tradizione corale legata al mondo salesiano.
Programma
Sabato 18 aprile 2026
Ore 15:30 – Accoglienza presso l’I.C. “San Giovanni Bosco” (S. Agostino)
Ore 16:00 – Rassegna corale
Domenica 19 aprile 2026
Ore 16:00 – Accoglienza Chiesa San Francesco
Ore 16:45 – Rassegna corale Chiesa Santa Caterina
I cori partecipanti
Una ventina di formazioni corali, provenienti da varie province siciliane, animeranno le due giornate:
Sabato 18 aprile
Branco Seeonee (Palma di Montechiaro) – Diretto dal M° Maricla Cacciatore
Giovani Armonie (Paternò) – Diretto dal M° Barbara Cavallaro
P.G. Voci Bianche di Don Bosco (Naro) – Diretto dal M° Rosa Maria Giunta
P. et J. Cantores di Sant’Agostino (Naro) – Diretto dal M° Alberto Geremia
Ensemble Corale Liceo Classico Musicale “Empedocle” (Agrigento) – Diretto dal M° Fiammetta Bellanca
Coro del CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti di Agrigento) – Sez. stranieri P.E. di Naro, diretto dalle docenti Carmela Novella, Lina Musca, Giuseppina Martines
Domenica 19 aprile
Si fa sol… cantando (Palma di Montechiaro) – Diretto dal M° Maricla Cacciatore
I Segni del Cuore (Scuole di formazione ACAMS & Empatia di Ravanusa/Canicattì) – A cura della musicoterapista Andrea Tricoli
Alma Laetitia Cantorum (Campobello di Licata) – Diretto dal M° Valentina Alabiso
Schola Cantorum Quisquinae (Santo Stefano Quisquina) – Diretto dal M° Antonino Greco Lucchina
Corale Polifonica Magnificat (Riesi) – Diretto dal M° Ivan Enzo Cutaia
Cantores Dei (Alessandria della Rocca) – Diretto dal M° Miriam Fugallo
San Gregorio Agrigentino (Canicattì) – Diretto dal M° Alfonso Lupo
Terzo Millennio (Racalmuto) – Diretto dal M° Domenico Mannella
Gaspare Lo Nigro (Canicattì) – Diretto dal M° Carmelo Mantione
Cantores Voci di Don Bosco (Naro) – Diretto dal M° Rosa Maria Giunta
La Rassegna di Primavera si conferma così un appuntamento di alto valore culturale e formativo, capace di unire scuole, cori giovanili e formazioni adulte in un grande dialogo musicale.
L’ingresso è libero e gratuito. Un’occasione imperdibile per ascoltare la musica corale dal vivo e vivere due giornate all’insegna dell’arte, della condivisione e del dialogo tra generazioni.