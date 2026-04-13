È tutto pronto per la VII edizione della Rassegna di Primavera, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’entroterra agrigentino. L’evento si svolgerà sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 e avrà come filo conduttore il tema “Naro, città del dialogo”, con la direzione artistica della maestra Rosa Maria Giunta.

La manifestazione, organizzata dall’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Naro in collaborazione con numerose istituzioni e associazioni, si inserisce quest’anno nel 25° anniversario della nascita dei Pueri et Juvenes Cantores voci di Don Bosco, un importante riconoscimento alla lunga tradizione corale legata al mondo salesiano.

Programma

Sabato 18 aprile 2026

Ore 15:30 – Accoglienza presso l’I.C. “San Giovanni Bosco” (S. Agostino)

Ore 16:00 – Rassegna corale

Domenica 19 aprile 2026

Ore 16:00 – Accoglienza Chiesa San Francesco

Ore 16:45 – Rassegna corale Chiesa Santa Caterina

I cori partecipanti

Una ventina di formazioni corali, provenienti da varie province siciliane, animeranno le due giornate:

Sabato 18 aprile

Branco Seeonee (Palma di Montechiaro) – Diretto dal M° Maricla Cacciatore

Giovani Armonie (Paternò) – Diretto dal M° Barbara Cavallaro

P.G. Voci Bianche di Don Bosco (Naro) – Diretto dal M° Rosa Maria Giunta

P. et J. Cantores di Sant’Agostino (Naro) – Diretto dal M° Alberto Geremia

Ensemble Corale Liceo Classico Musicale “Empedocle” (Agrigento) – Diretto dal M° Fiammetta Bellanca

Coro del CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti di Agrigento) – Sez. stranieri P.E. di Naro, diretto dalle docenti Carmela Novella, Lina Musca, Giuseppina Martines

Domenica 19 aprile

Si fa sol… cantando (Palma di Montechiaro) – Diretto dal M° Maricla Cacciatore

I Segni del Cuore (Scuole di formazione ACAMS & Empatia di Ravanusa/Canicattì) – A cura della musicoterapista Andrea Tricoli

Alma Laetitia Cantorum (Campobello di Licata) – Diretto dal M° Valentina Alabiso

Schola Cantorum Quisquinae (Santo Stefano Quisquina) – Diretto dal M° Antonino Greco Lucchina

Corale Polifonica Magnificat (Riesi) – Diretto dal M° Ivan Enzo Cutaia

Cantores Dei (Alessandria della Rocca) – Diretto dal M° Miriam Fugallo

San Gregorio Agrigentino (Canicattì) – Diretto dal M° Alfonso Lupo

Terzo Millennio (Racalmuto) – Diretto dal M° Domenico Mannella

Gaspare Lo Nigro (Canicattì) – Diretto dal M° Carmelo Mantione

Cantores Voci di Don Bosco (Naro) – Diretto dal M° Rosa Maria Giunta

La Rassegna di Primavera si conferma così un appuntamento di alto valore culturale e formativo, capace di unire scuole, cori giovanili e formazioni adulte in un grande dialogo musicale.

L’ingresso è libero e gratuito. Un’occasione imperdibile per ascoltare la musica corale dal vivo e vivere due giornate all’insegna dell’arte, della condivisione e del dialogo tra generazioni.