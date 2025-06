Il report di Bankitalia che conferma la Sicilia come motore della crescita economica d’Italia continua a far sorridere la politica siciliana: “Il rapporto della Banca d’Italia conferma che l’economia siciliana attraversa una fase espansiva, trainata anche dalle scelte strategiche messe in campo dal governo Schifani. È un segnale importante, che ci incoraggia a proseguire nella definizione di politiche capaci di fronteggiare le incertezze legate al contesto geopolitico internazionale” dice l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, commentando il report pubblicato dalla Banca d’Italia sull’andamento economico dell’Isola.

Tutti gli indicatori in miglioramento

“Tutti gli indicatori economici – prosegue Dagnino – risultano in miglioramento, a partire dalle entrate della Regione, aumentate del 14,9%: un dato che contribuisce al miglioramento dei saldi di finanza pubblica e consente un’espansione responsabile della spesa”.

“Tra i segnali più incoraggianti – conclude l’assessore – emerge la forte crescita dell’occupazione qualificata, con un incremento significativo dei lavoratori impiegati in professioni ad alta specializzazione. È una tendenza che intendiamo consolidare e rafforzare, promuovendo politiche per il rientro dei cervelli e per l’attrazione di nomadi digitali, nella consapevolezza che il capitale umano rappresenta un fattore chiave per la competitività e lo sviluppo delle imprese siciliane”.

Buon lavoro del governo, risultato che motiva

“I dati diffusi dalla Banca d’Italia restituiscono una fotografia incoraggiante dell’economia siciliana: crescita, segnali di ripresa occupazionale, fiducia nel tessuto produttivo. Si tratta di un riconoscimento autorevole che premia il lavoro silenzioso e concreto portato avanti in primis dal presidente Schifani e dal governo regionale. Un lavoro fatto di ascolto, programmazione e misure orientate allo sviluppo sostenibile della nostra terra” sostiene l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo.

“È un risultato che ci motiva a fare ancora di più – aggiunge Tamajo – proseguendo con determinazione sulla strada delle riforme e del sostegno alle imprese, dell’innovazione e della valorizzazione dei talenti siciliani. La Sicilia ha tutte le carte in regola per diventare protagonista di una stagione di crescita duratura e inclusiva. E i numeri lo dimostrano”.