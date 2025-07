Ad Agrigento si è concluso con successo l’iter per la presentazione del progetto relativo al Bando Stradelle Interpoderali – Misura SRD 07 del Piano Strategico della PAC 2023-2027 promosso dalla Regione Siciliana. Il Comune di Naro ha candidato un intervento infrastrutturale cruciale per lo sviluppo rurale del proprio territorio: la realizzazione di una nuova strada interpoderale in Contrada Fusca, nei pressi della Diga San Giovanni.

Il progetto, del valore stimato di un milione di euro interamente a carico della Regione, punta a migliorare sensibilmente la viabilità nelle aree agricole del comune, facilitando l’accesso ai fondi e alle aziende agricole per centinaia di agricoltori delle contrade limitrofe.

A sottolineare l’importanza dell’intervento è stato l’assessore comunale Lillo Licata, che ha dichiarato:

“Ieri si è concluso un iter che durava da mesi, se non da anni. Un progetto fortemente voluto da questa amministrazione e tra i primi inseriti nel programma elettorale. La scelta di Contrada Fusca è stata dettata dalla completezza della documentazione tecnica e dalle alte probabilità di ammissione al finanziamento.”

Licata ha voluto ringraziare pubblicamente l’Ufficio Tecnico comunale, nelle persone dell’ingegnere Salvatore Manzone, dei geometri Luciano Terranova, Franco Urso e Raffaele Termini, per il lavoro svolto con precisione e determinazione. Un ringraziamento particolare è andato a Gero Baldacchino, che – come sottolineato dall’assessore – “con la sua caparbietà, collaborazione e insistenza ha fatto la differenza nella scelta di questo progetto rispetto ad altri.”

Il progetto di Contrada Fusca rappresenta un unicum: potrebbe essere l’unico intervento presentato dal Comune di Naro a essere interamente finanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito della misura PAC.

Ora l’attenzione si sposta sulla fase successiva: la valutazione dei progetti presentati. L’amministrazione si dice fiduciosa e promette di seguire con attenzione e vigilanza ogni passaggio, affinché il progetto venga ammesso e realizzato nei tempi previsti.

“Saremo sempre al fianco degli agricoltori”, ha concluso Licata, ribadendo la centralità del settore primario per l’economia e l’identità del territorio narese.