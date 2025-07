Più di 100 gettoni di presenza spesi per i Consiglieri Comunali, indennità del Presidente del

Consiglio, spese amministrative e di tenuta di ben 4 sedute di Consiglio Comunale e più di una

decina di sedute delle Commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo, il tutto per cosa?

Per prendersi gioco dei cittadini di Ravanusa che vedono la «bocciatura immotivata» e

ingiustificata del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e la preclusione dell’approvazione del

bilancio comunale, strumento essenziale per tenere in piedi i servizi pubblici essenziali.

È ridicolo il teatrino messo in piedi dal Presidente del Consiglio Comunale che si diverte a

convocare l’assise cittadina e poi scappa sistematicamente dalla seduta per fare mancare il numero

legale, sciogliere la seduta e impedire la votazione di atti essenziali.

E sono altrettanto ridicoli i rinvii e le sospensioni dei consigli comunali richieste dal consigliere

Antonino Nobile di Forza Italia per approfondire meglio dice lui, i punti contenuti nel Piano

Triennale delle Opere Pubbliche, (come se le commissioni consiliari previste e svolte non gli siano

bastate), per poi tornare in consiglio, astenersi dalla votazione senza una dichiarazione di voto, e

quando gli si è chiesta una giustificazione in consiglio comunale, della sua astensione , ha risposto:

…Per Politica.

Un giochetto che va avanti da mesi e che è costato ai cittadini migliaia di euro, distribuiti a titolo di

indennità e di gettoni per non approvare nulla.

Perché?

Cosa c’è dietro l’assenteismo costruito? Perché non si vuole approvare la realizzazione di opere

come quelle previste dal progetto dello scoppio che consentirebbe di garantire una casa agli sfollati,

di rigenerare un quartiere che è stato sventrato da una esplosione che ha segnato Ravanusa e ha

provocato undici vittime?

Perché si vuole impedire di realizzare una mensa scolastica già finanziata per circa 1.280.000,00 di

euro dai fondi PNRR ?

Perché tutto questo?

In un Comune dove fino a ieri i progetti dei piani per le opere pubbliche venivano redatti in

ciclostile (Copia ed incolla) e approvati con le bende sugli occhi, oggi gli stessi soggetti

s’improvvisano “Vigili Censori”.

Cosa si muove dietro?

Qual’e’ l’obiettivo nascosto?

Se avete coraggio, spiegate ai cittadini i motivi per i quali non approvate l’importante strumento di

pianificazione.

State facendo uno sgarro ai cittadini di Ravanusa.

A nostro parere si sta anche materializzando un danno erariale senza precedenti alle casse comunali

di cui dovranno risponderne gli artefici. Noi ne chiederemo conto.

Facciamo un piccolo riassunto tanto per capire meglio:

2 Aprile; L’amministrazione Comunale approva in giunta la proposta del PTOP e DUP e si invia la

proposta alla Presidente del Consiglio che deve indicare una data utile per il Consiglio Comunale.

13 Maggio (consiglio comunale per l’approvazione del Piano triennale delle opere pubbliche) : la

Presidente del Consiglio Maria Teresa Rago, ed i Consiglieri Sebastiano Avarello, Giusi Coniglio,

Salvatore Iemmolo insieme a Antonino Nobile e Lisa Alaimo, escono dall’aula perche si erano resi

conto che il PTOP aveva i numeri per essere approvato. Cade il numero Legale per continuare e si

rinvia la seduta all’indomani.

14 Maggio (2° convocazione del Consiglio Comunale per l’approvazione del Piano Triennale delle

Opere Pubbliche): 8 voti favorevoli su 16 non bastano il piano triennale delle opere pubbliche anche

stavolta non passa senza alcuna motivazione nel merito.

5 Giugno (riproposizione della proposta per l’approvazione del Piano Triennale delle Opere

Pubbliche): il consigliere Antonino Nobile chiede un rinvio al 16 giugno per poter fare una

conferenza dei capi gruppo allargata ai consiglieri, ai tecnici e alla giunta atta ad approfondire

insieme ai tecnici alcuni particolari della proposta.

11 e 12 Giugno , due giornate intense di riunione nelle quali sono stati sviscerati tutti i dubbi punto

per punto dal Capo settore Ing. Giuseppe Gabriele. Ritenuti soddisfatti i consiglieri dell’opposizione

che hanno richiesto questa conferenza, si va in consiglio tutti pronti finalmente per l’approvazione.

16 Giugno (riproposizione della proposta per l’approvazione del Piano Triennale delle Opere

Pubbliche) Si entra in consiglio e si boccia nuovamente.

In tutto questo tempo il Commissario Straordinario nominato dall’Assessorato Enti Locali

(Assessorato della Dc) da mesi insediato presso il Comune di Ravanusa non è intervenuto con

nessun atto di impulso previsto dalla legge nonostante le ripetute note inviate e segnalazioni di

inadempienze .

La gravità realizzata in questa farsa è che se ad un consigliere dell’opposizione non va bene la

proposta fatta dall’Amministrazione, quest’ultimo ha la facoltà di emendarla togliendo ciò che

ritiene giusto togliere o aggiungendo ciò che ritiene giusto aggiungere.

Nessuna di queste azioni è emersa nei 4 consigli comunali svolti, prova del fatto che tutta

l’opposizione è stata organizzata con un solo scopo perdere tempo.( con il fine ultimo di impedire

all’Amministrazione la programmazione di festa del Santo Patrono, il Ferragosto Ravanusano, di

completare appalti di opere gia finanziate ed infine mettere in difficolta nella gestione della crisi

idrica, come se tutto questo non è di interesse dei cittadini di Ravanusa .

Questo gioco di allungamento dei tempi tecnici di approvazione del PTOP ha come effetto quello di

provocare un enorme ritardo nella presentazione in consiglio del Bilancio Preventivo e della sua

approvazione.

Ieri 30-6-2025 si è anche materializzata l’ennesima farsa, una nuova Conferenza dei Capigruppo per

chiedere il quarto Consiglio Comunale sul Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

A che gioco giocate?

Ravanusa ha bisogno di un Consiglio Comunale responsabile che non scappa davanti alle proprie

responsabilità, capace di prendere le scelte che gli competono e non di bocciare per Politica.

Ravanusa rischia veramente di affrontare la crisi idrica che sta investendo l’intera provincia senza

un bilancio che consentirebbe di destinare le risorse necessarie ad affrontare le emergenze.

Sta saltando la programmazione del Ferragosto Ravanusano con enorme danno economico per il

settore commerciale, già in forte crisi.

Ci appelliamo per l’ennesima volta al senso di responsabilità delle forze politiche presenti in

Consiglio Comunale che sono chiamate, quali forze di opposizione, ad un’attività di indirizzo e

controllo e non di inibizione sistematica dell’attività amministrativa che rischia di mettere in ginocchio definitivamente il sistema economico cittadino già fortemente compromesso.

Pd ravanusa