RAVANUSA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE INADEMPIENTE

Con notevole stupore si legge, dai social, che il PD Ravanusa – Circolo David Sassoli –, dopo aver ingiustificatamente

elargito, in due anni di Amministrazione, somme a soggetti vicini agli stessi, vista l’incapacità di poter reperire altre

somme per soddisfare piani personali rimasti, purtroppo, in fase di stallo, invoca tutta la cittadinanza di Ravanusa al

fine di poter avere le somme che gli servono con l’approvazione del piano triennale, mettendo in cattiva luce l’operato

di coloro che oggi sono all’opposizione;

Forse nei rivendicati 100 gettoni di presenza spesi per i Consiglieri Comunali non rientrano pure i Consiglieri dell’attuale

Amministrazione? Cosa hanno fatto per rinunciarci limitando, così, i danni alle casse del Comune? NULLA !!!

Forse l’indennità del Presidente del Consiglio non è equiparabile (in misura minima rispetto a quelli percepiti da tutti i

componenti della Giunta) all’indennità del Vice Presidente del Consiglio, del Sindaco e della Giunta Comunale? Cosa

dice il PD di Ravanusa a tal proposito? NULLA !!!

Forse per il PD prendersi gioco dei cittadini di Ravanusa significa sia «bocciatura – a dir loro – immotivata e

ingiustificata» del Piano Triennale delle Opere Pubbliche che la preclusione dell’approvazione del bilancio comunale

quale strumento essenziale per tenere in piedi i servizi pubblici essenziali (soprattutto personali)?

Forse il PD dimentica che il Presidente del Consiglio Comunale oltre a rappresentare in maniera inequivocabile ed

imparziale l’intero Consiglio, in alcuni casi, deve assolvere anche alla funzione di Consigliere e seguire gli orientamenti

del gruppo a cui appartiene.

Quindi, convocare l’assise cittadina per poi allontanarsi e non “scappare” dalla seduta per fare mancare il numero legale

è un suo diritto come anche sciogliere la seduta per un giustificato motivo e non per impedire la votazione di atti

essenziali;

Tutto ciò è consentito e, gli ingannatori, ne sono a conoscenza; Evidentemente tali accuse sono il vero e furbesco

TEATRINO per cercare di ottenere l’approvazione di progetti inerenti gli interessi altrui;

Forse il PD dimentica che, insinuando false illazioni, si rende – per ragioni di convenienza – portavoce di questa

Amministrazione Comunale che, quotidianamente, pur di soddisfare i propri interessi, cerca di screditare l’operato

dell’Opposizione associando – in maniera falsa ed illusoria – il fallimento di alcuni progetti con la mancata approvazione

del Piano Triennale (Progetto dello Scoppio, Mensa Scolastica, fantomatiche Opere Pubbliche); TUTTO FALSO.

Forse il PD dimentica che è finito il tempo di prendersi gioco dei Ravanusani in modo da poter nascondere e portare

avanti i propri atti personali come Appalti, Ferragosto 2024 reso minimal con somme esagerate, Affidamenti di Lavori,

Restauri, Opere Artistiche, annullamento del Ferragosto Ravanusano le cui somme sono già state spese per altri interessi

ed ora anche la crisi idrica ecc… – (TUTTI ATTI CHE VERRANNO MESSI AL VAGLIO DELLA CORTE DEI

CONTI) -.

Forse il PD dimentica che siamo in piena Democrazia e le origini dittatoriali del PD non potranno mai scalfire la legge

dei numeri; Norme fortemente volute dai nostri padri costituenti che hanno sacrificato la loro vita per la nostra libertà

Quindi, la domanda ve la rivolgiamo noi.

Cosa si muove dietro?

Qual’è l’obiettivo nascosto?

Se avete coraggio, dovete essere Voi a spiegare ai cittadini i motivi per i quali vorreste approvato l’importante strumento

di pianificazione da un partito che prima vi ha fatto diventare parte integrante di questa Amministrazione e dopo lo

avete reso, con i vostri comportamenti dittatoriali, parte dell’Opposizione.

E’ bene ricordare che, ad oggi, siamo in presenza di una Amministrazione priva di maggioranza e che, vivendo alla

giornata, invece di rassegnare le proprie dimissioni, attende, di mese in mese, il pagamento delle elevate indennità

percepite e non indifferenti alle Casse del Comune.

Quindi, alla luce dei fatti sopra esposti, Ravanusa oltre ad avere bisogno di un Consiglio Comunale responsabile – così

come rivendicato dal PD -, prima di tutto necessita, urgentemente, di una Giunta competitiva, onesta, attenta ai

problemi del paese e, soprattutto, voluta e votata da chi ha reso possibile, sbagliando, la loro Dittatura;

Tutti elementi lontani anni luce dall’onestà di questa Amministrazione e che, la loro totale mancanza, non permettono

una serena governabilità da parte di questa Giunta ormai incompetente, inadeguata e, soprattutto, ligia soltanto ai propri

interessi.

Cari concittadini, non cediamo alle provocazioni;

Non assecondiamo i secondi fini di questa Amministrazione che, in soli Due Anni, ha portato Ravanusa al collasso;

Nessun progetto bocciato, nessun fallimento sulla programmazione del Ferragosto 2025, nessuna Crisi Idrica e

nessun’altra falsa insinuazione è pertinente alla mancata approvazione del Piano Triennale;

Tutte queste illazioni, sono soltanto delle provocazioni rese dal PD e da questa Amministrazione atti a giustificare il

loro fallimento e che, pur di raggiungere i loro obiettivi, millantano situazioni non veritiere facendo ricadere la colpa

sulle votazioni Consiliari dell’Opposizione;

Noi siamo un Partito che, tutti questi rinvii rivendicati dal PD, sono stati il frutto di una VERA attività di indirizzo e di

controllo dell’attività amministrativa e che, la probabile mancata approvazione del Piano Triennale, non avrà alcuna

conseguenza sul sistema economico cittadino già fortemente compromesso dall’incapacità di governare di questo

Sindaco che, in questi anni, ha messo in ginocchio il nostro paese (Verità fortemente omessa);

Noi siamo un Partito che ha deciso di passare all’opposizione per non cedere alle regole impositive di questa

Amministrazione;

Noi siamo un Partito che ha deciso di passare all’opposizione per evitare che certi progetti vengano intenzionalmente

trascinati, ai danni dei cittadini, nella direzione più favorevole a questa Amministrazione così come sin’ora è stato fatto;

Noi siamo un partito che rappresenta un’opposizione e che non cederà mai dinanzi alle provocazioni rese da questa

Amministrazione e del Partito che la sostiene;

Noi siamo la Democrazia Cristiana e, purtroppo per questo Sindaco, non siamo in vendita.

Tanto si doveva per Ravanusa e tutti i Ravanusani.

Il Segretario DC di Ravanusa

Il Direttivo DC di Ravanusa

I Consiglieri Comunali DC di Ravanusa

Il Gruppo DC di Ravanusa