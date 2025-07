Lampedusa è la seconda città più ricercata in Italia

Favignana, Palermo, San Vito lo Capo, Catania, Siracusa, Cefalú e Taormina sono anche tra le 45 destinazioni preferite dai turisti nazionali per trascorrere le vacanze di luglio

Le prenotazioni di alloggi sono aumentate del 8% per il mese di luglio 2025 rispetto allo scorso anno

Le vacanze sono già arrivate per migliaia di italiani e quest’anno sembra che ci sia più voglia che mai di partire; infatti, il motore di ricerca di hotel e voli www.jetcost.it ha rilevato che le prenotazioni di alloggi sono aumentate del 8% per il mese di luglio 2025 rispetto allo scorso anno, che era già un record. In termini di preferenze, sembra che gli italiani continuino a desiderare sole e spiaggia, con queste destinazioni che spiccano nelle loro ricerche (72%) rispetto alle destinazioni interne (28%). Otto località della Sicilia sono risultate tra le 45 più mete italiane ambite dai turisti nazionali.

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito web, in modo da ottenere dati molto affidabili in quanto si tratta di vere e proprie ricerche e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di alloggi tra l’1 e il 31 luglio 2025 indicano che, Lampedusa è al posto 2 nelle preferenze degli italiani, Favignana al 9, Palermo al 11, San Vito lo Capo al 18, Catania al 20, Siracusa al 29, Cefalú al 33 e Taormina al 43.

Le città italiane più cercate dai turisti nazionali per luglio 2025:

1. Roma (Lazio)

2. Lampedusa (Sicilia)

3. Napoli (Campania)

4. Jesolo (Veneto)

5. Riccione (Emilia-Romagna)

6. Capri (Campania)

7. San Teodoro (Sardegna)

8. Olbia (Sardegna)

9. Favignana (Sicilia)

10. Gallipoli (Puglia)

11. Palermo (Sicilia)

12. Lignano Sabbiadoro (Friuli-Venezia Giulia)

13. Alghero (Sardegna)

14. Bari (Puglia)

15. Milano (Lombardia)

16. Ponza (Lazio)

17. Firenze (Toscana)

18. San Vito lo Capo (Sicilia)

19. Tropea (Calabria)

20. Catania (Sicilia)

21. Lucca (Toscana)

22. Cagliari (Sardegna)

23. Gaeta (Lazio)

24. Verona (Veneto)

25. Rimini (Emilia-Romagna)

26. Caorle (Veneto)

27. Bologna (Emilia-Romagna)

28. Genova (Liguria)

29. Siracusa (Sicilia)

30. Salerno (Campania)

31. Perugia (Umbria)

32. Vasto (Abruzzo)

33. Cefalú (Sicilia)

34. Vieste (Puglia)

35. Ischia (Campania)

36. Reggio Emilia (Emilia-Romagna)

37. Sperlonga (Lazio)

38. Livigno (Lombardia)

39. Porto Cesareo (Puglia)

40. Bellaria-Igea Marina (Emilia-Romagna)

41. Senigallia (Marche)

42. San Benedetto del Tronto (Marche)

43. Taormina (Sicilia)

44. Sorrento (Campania)

45. Reggio Calabria (Calabria)