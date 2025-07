Nell’ambito delle intensificate attività a contrasto del gioco illegale e irregolare disposte dal Comando Provinciale della Guardia di finanza di Trapani, finanzieri della Compagnia di Castelvetrano hanno condotto una mirata attività ispettiva che ha portato all’elevazione di sanzioni per 30.000 euro e alla proposta di temporanea chiusura dell’esercizio nei confronti di un circolo privato all’interno del quale è stata rilevata la presenza di tre A.W.P. (Amusement With Prizes, conosciuti come “new slot”, apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincite in denaro, che non possono essere utilizzati da minori di 18 anni e non possono riprodurre il gioco del poker o, anche in parte, le sue regole fondamentali), non conformi a legge.

In particolare, nell’ambito delle funzioni di controllo economico del territorio, i militari della Guardia di finanza hanno individuato un circolo privato a cui veniva consentito l’ingresso previo riconoscimento a mezzo di una telecamera.