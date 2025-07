Carcere a vita ed isolamento diurno per tre anni. La Corte di assise di Agrigento, presieduta dal giudice Wilma Angela Mazzara, ha condannato all’ergastolo Omar Edgar Nedelkov, 26 anni, per il duplice femminicidio di Maria Rus e Delia Zerniscu, brutalmente uccise lo scorso 5 gennaio nel centro storico di Naro. La Corte, accogliendo la richiesta del pm Elettra Consoli, ha disposto altresì l’isolamento diurno per tre anni dell’imputato condannandolo al pagamento di una provvisionale di 50 mila euro nei confronti della figlia di Maria Rus, 40 mila euro al marito e 30 mila euro ciascuno ai parenti di Delia. Tutti si sono costituiti parte civile tramite gli avvocati Calogero Meli, Giovanni Salvaggio e Giorgia Parisi (quest’ultima rappresenta l’associazione “Insieme a Marianna”).