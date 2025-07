E’ stata effettuata presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento l’autopsia sul corpo di Catalin Argint, il 49 enne rumeno deceduto in seguito ad un grave incidente stradale lungo la strada statale 410 dir, tra Naro e Canicattì.

All’esame autoptico erano presenti i legali della famiglia e l’agenzia di infortunistica stradale Risarcity di Anna Muratore di Canicattì, che sta seguendo tutte le fasi successive all’incidente. I familiari vogliono che sia fatta luce su quanto avvenuto quel tragico 7 Luglio. I funerali si svolgeranno in Romania.

Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti. Le tre donne a bordo della Golf che viaggiavano con Arginit, e il conducente della Punto, un giovane di Naro, risultano ancora ricoverate in ospedale, ma nessuno di loro versa in pericolo di vita.

Nei giorni scorsi alcuni connazionali si sono recati sul luogo del sinistro stradale per unirsi in preghiera e lasciare un fiore e una candela per il 49 enne.