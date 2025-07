I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno assolto due dirigenti del Consorzio universitario di Agrigento finiti a processo per il noto caso delle “spese pazze” che ha coinvolto il misterioso (e oggi irreperibile) ex presidente del Cupa . Si tratta di Olga ex dirigente del settore Affari generali del Consorzio Universitario, e dirigente del settore finanziario dell’Ente.

Per entrambi l’accusa era quella di peculato. Nei confronti della prima il reato è stato riqualifica in abuso d’ufficio, ormai depenalizzato; per il secondo, invece, è scattata l’assoluzione perchè il fatto non sussiste. La posizione dell’ex presidente di cui non si hanno più notizie ormai da anni, è stata stralciata. La somma sottratta ammonterebbe a circa 50 mila euro.