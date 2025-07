La Delegazione Confcommercio di Agrigento esprime il proprio sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, in particolare ai militari della Stazione di Porto Empedocle e di Palma di Montechiaro, per l’efficace operazione che ha portato all’individuazione e alla denuncia di due soggetti ritenuti responsabili di una serie di furti ai danni di attività commerciali nei comuni di Porto Empedocle e Realmonte.

L’attività investigativa condotta con competenza e tempestività rappresenta un segnale importante per tutto il territorio, a conferma del costante impegno delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza e della legalità. Un presidio fondamentale, soprattutto in un momento storico in cui le imprese si trovano a fronteggiare difficoltà crescenti.

Confcommercio Agrigento esprime altresì piena vicinanza e solidarietà a tutte le attività colpite e, più in generale, agli esercenti del territorio che, pur gravati da burocrazia, pressione fiscale e congiunture economiche complesse, continuano con determinazione a tenere aperte le proprie attività, garantendo lavoro, servizi e presidio sociale.

Ribadiamo il nostro impegno nel promuovere ogni utile azione a supporto del tessuto commerciale locale e nella richiesta alle istituzioni di misure sempre più efficaci a tutela delle imprese, del lavoro e della sicurezza.