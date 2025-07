“Se il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, non si presenta e non ci fa sapere, qui in Aula e non sui giornali, quello che pensa su tematiche cruciali, continueremo a fare ostruzionismo. Blocchiamo l’Aula. Anche la riforma dei consorzi di bonifica è l’ennesima presa in giro ai siciliani”.

Lo ha dichiarato il deputato regionale e coordinatore del Movimento 5 Stelle Sicilia Nuccio Di Paola a Sala d’Ercole nel corso della discussione sulla legge di riforma dei Consorzi di Bonifica.

“Il presidente della Regione – ha detto Di Paola – continua a fare fuffa politica. Diversamente rispetto a quanto ha annunciato sui giornali, sono stati presi in giro i lavoratori dei consorzi di bonifica cui era stata promessa la stabilizzazione ma che invece, stando agli emendamenti presentati dagli assessori regionali Dagnino e Barbagallo in Commissione Bilancio all’ARS, continueranno a vivere una condizione di precariato perché i nuovi 4 Enti regionali, avranno solo una sorta di contributo per la copertura delle spese, comprese qualche mensilità di stipendio. In sostanza i nuovi Enti non avranno la capacità di autosostenersi. Tra uno o al massimo due anni i lavoratori si ritroveranno ancora ad essere precari e senza stipendio e noi non ci stiamo. Tutto questo, mentre il presidente della Regione rende dichiarazioni alla stampa in cui volta le spalle al parlamento ed alla sua stessa maggioranza. Il suo obiettivo non è quello di risolvere i problemi dei siciliani, ma di ripresentarsi come candidato alle Regionali” – ha concluso Di Paola.