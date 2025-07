Prende a schiaffi una ragazza, davanti a centinaia di persone in spiaggia, e alcuni bagnanti indignati si ribellano scatenando una vera caccia all’uomo. È successo nel tardo pomeriggio su una spiaggia del comune di Realmonte davanti gli occhi increduli e indignati di moltissime persone che avevano deciso di trascorrere una giornata di relax al mare.

Non è chiaro il motivo del gesto ma un uomo, andato in escandescenza, avrebbe schiaffeggiato una ragazza sul litorale. Una scena che non è passata inosservata e che ha richiamato l’attenzione di decine di persone che, dopo aver assistito al fatto, si sono scagliate contro l’aggressore innescando una vera e propria caccia all’uomo. Ci sono voluti diversi minuti per riportare la calma dopo il parapiglia generale tra urla e indignazione generale.