Incidente stradale lungo il viale delle Dune, nel centro di San Leone. Due ragazzini a bordo di un monopattino elettrico, dopo aver perso il controllo del mezzo, si sono scontrati contro una motocicletta in corsa. Ad avere la peggio sono stati i due minorenni, entrambi feriti ma non in maniera grave.

I ragazzi hanno riportato traumi sparsi al volto e sul corpo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della questura di Agrigento che si sono occupati dei rilievi utili a ricostruire la dinamica. Presente anche il personale del 118 che hanno trasferito i due minori in ospedale per le cure mediche del caso.