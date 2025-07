L’Associazione Culturale QuantiKa di Caltanissetta,, presieduta da Carmelina Di Santo che tra gli altri associati annovera le personalità di Jones Rossi ed Egizia Togni artisti di lungo corso anche del Circo Togni,organizzano presso il Summer Village di Canicattì (rassegna musicale e non solo) due eventi di spettacolo a cura di “Laila Bet”: “Fire show” (spettacolo di mangiafuoco e buttafuoco) e “Laila Snakes Show” (spettacolo di incantatrice di serpenti).

Dice Carmelina Di Santo: “Siamo molto orgogliosi di partecipare quest’anno per la prima volta al Summer Village di Canicattì. Un evento che richiama, ogni anno, da tutte le parti della Sicilia (e non solo) musicisti ed artisti ed un affollatissimo pubblico al seguito.

Per noi quale Associazione giovane significa l’inizio di un lungo percorso volto all’insegna della promozione e della valorizzazione dei beni materiali ed immateriali del nostro territorio e non solo. Ci auguriamo di poter intrattenere giovialmente il pubblico con la spettacolarità dei numeri di Laila, giovane artista che intendiamo promuovere ancora in futuro.”