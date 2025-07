Ci sarebbero motivi sentimentali, e in particolare le simpatie nei confronti di un ragazzo, alla base di un’aggressione con minacce ai danni di una ragazzina agrigentina.

Protagonista della vicenda è una diciottenne (all’epoca dei fatti ancora minorenne) adesso indagata per stalking in seguito alla denuncia della vittima. Il caso è emerso durante il processo a suo carico per una brutta storia di droga. La ragazza, infatti, era stata arrestata dalla polizia dopo essere stata trovata in possesso di cocaina nei pressi del Parco dell’Addolorata.

All’accusa di droga, però, si è aggiunta anche quella di stalking dopo che una ragazzina ha raccontato di essere stata minacciata e picchiata alla stazione centrale di Agrigento per delle simpatie nei confronti di un ragazzo. Il tribunale dei Minori, accogliendo la richiesta dell’avvocato Monica Malogiolio, ha disposto la revoca del collocamento in comunità dove l’imputata era stata posta in regime di detenzione.