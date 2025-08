Una nuova, entusiasmante partnership è pronta a scendere in campo a Naro: Sicily Food nel Mondo è il nuovo sponsor ufficiale della Polisportiva Fulgentissima Naro. Un’unione che celebra i valori dello sport e della comunità, con l’obiettivo di sostenere la squadra e il suo impegno sul territorio.

“Siamo davvero onorati di far parte della famiglia Fulgentissima Naro,” dichiara il team di Sicily Food nel Mondo, “e di poter contribuire al suo successo. Siamo pronti a lavorare con passione e dedizione per raggiungere grandi risultati insieme.”

Questo legame nasce dalla condivisione di una filosofia profonda: lo sport non è solo competizione, ma un potente catalizzatore di amicizia, collaborazione e gioco di squadra. Valori che si ritrovano sia sul campo da calcio che nella vita di tutti i giorni. L’obiettivo è creare legami solidi basati sulla fiducia e sulla condivisione di obiettivi, per la squadra, per i giovani e per tutta la comunità di Naro.

L’amicizia, in particolare, è vista come un elemento cruciale: “Migliora l’esperienza sportiva,” continuano, “fornendo supporto, motivazione e un clima positivo, elementi fondamentali per l’impegno e il piacere nell’attività fisica e nella vita di tutti i giorni.”

Sicily Food nel Mondo si prepara a sostenere la Fulgentissima Naro in tutte le sue sfide, con l’entusiasmo e la passione che contraddistinguono questa nuova collaborazione.