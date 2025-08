Tra i giochi da casinò più popolari in assoluto in Italia e all’estero c’è sicuramente il blackjack. Conosciuto in Italia anche come “ventuno”, ovvero il punteggio massimo raggiungibile, per iniziare la partita è necessario avere a disposizione due mazzi di carte francesi, ad esclusione dei jolly.

Il tavolo da gioco può essere composto al massimo da 7 giocatori, ma per giocare è sufficiente essere in due: il banco e il giocatore. L’obiettivo del gioco è semplice, ottenere un punteggio più alto rispetto a quello del banco.

La storia del blackjack

Se andiamo indietro nel tempo troviamo le radici del blackjack nel XVII secolo, quando si inizia a diffondere in Francia. Durante il corso dei secoli il gioco si è spostato in tutta Europa, anche nei salotti aristocratici, ma la vera svolta arriva nel 1931, con la legalizzazione del gioco d’azzardo in Nevada, negli Stati Uniti. È in questa fase storica che si introduce il bonus per la combinazione asso-fante di picche, chiamata “Blackjack”.

Da questo momento in poi il gioco si è evoluto sempre di più, con la nascita di nuove varianti e soprattutto nuove modalità di gioco. Infatti, giocare a blackjack non è più un’esclusiva dei casinò fisici, ma sempre più spesso si fa riferimento a casinò online, come ad esempio quello di Sisal che mette a disposizione diverse varianti di blackjack. Questa modalità permette ai giocatori di giocare da casa in modo sicuro e legale.

Come si gioca a blackjack

Per comprendere il blackjack, è fondamentale conoscere il valore delle carte. Le carte dal 2 al 9 mantengono il loro valore nominale. Il 10, il Fante (J), la Donna (Q) e il Re (K) valgono tutti 10 punti. L’Asso (A) è la carta più versatile: può valere 1 o 11 punti, a seconda di quale valore sia più vantaggioso per il giocatore. L’obiettivo principale è avvicinarsi il più possibile a 21 senza superarlo. Superare 21 significa “sballare” e perdere automaticamente la mano.

All’inizio di ogni mano, sia il giocatore che il banco ricevono due carte. Le carte del giocatore sono solitamente scoperte, mentre il banco ha una carta scoperta e una coperta. A questo punto, il giocatore può decidere se chiedere un’altra carta (“hit”), se fermarsi con le carte che ha (“stand”), se raddoppiare la puntata (“double down”) ricevendo un’unica carta aggiuntiva, oppure se dividere le carte (“split”) nel caso in cui le prime due carte siano uguali. La decisione del giocatore è cruciale e deve basarsi sulle proprie carte e sulla carta scoperta del banco.

Strategie e consigli per chi inizia

Per chi si avvicina al blackjack online per la prima volta, è utile conoscere alcune strategie basilari che possono migliorare le probabilità di successo. Una delle più conosciute è la “strategia di base”, che fornisce indicazioni su quando chiedere carta, fermarsi, raddoppiare o dividere, a seconda delle proprie carte e della carta scoperta del banco. Ad esempio, è generalmente consigliabile fermarsi se si ha un punteggio di 17 o superiore, mentre si dovrebbe sempre chiedere carta se si ha un punteggio inferiore a 11.

Inoltre, per familiarizzare con le dinamiche del blackjack, è utile sfruttare le modalità di gioco gratuite o le demo, se disponibili, prima di puntare denaro reale. Questo permette di testare le strategie e acquisire confidenza con le regole senza rischi.