L’attesa è quasi al culmine. Il nuovo tormentone dell’estate 2026, “Buenas Noches”, si prepara a conquistare le classifiche e le playlist di tutto il mondo. Il brano, estratto dall’album “This is dad”, arriva come ultima anticipazione prima del rilascio ufficiale dell’album previsto per il 17 Aprile 2026 e promette di essere la colonna sonora perfetta per la stagione estiva.

Nelle foto, un estratto della versione alternativa e non animata, in esclusiva, che verrà ufficializzata nel canale ufficiale VEVO dell’artista.

“Buenas Noches” che il 5 Aprile 2026 verrà distribuito su tutte le piattaforme digitali come Spotify, Apple Music, Youtube, Amazon music e sui social come instagram, facebook, whatsapp, tik tok, si distingue per il suo ritmo coinvolgente e le sonorità accattivanti, già applaudite dai fan durante le prime anteprime sui canali social ufficiali. Il singolo anticipa inoltre il legame speciale con la serie animata tratta dall’omonimo libro, che sarà proiettata nelle sale cinematografiche nel 2027 confermando un progetto multimediale capace di unire musica, cinema e narrativa in un’esperienza unica per tutte le età.