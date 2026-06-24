Tragedia nel cuore di Siracusa. Un pensionato di 82 anni è morto al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I dopo essere stato travolto da un pullman lungo corso Gelone.

Cosa è accaduto

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio della Polizia municipale che sta conducendo le indagini, l’anziano stava attraversando la strada nella mattinata di oggi quando avrebbe perso l’equilibrio, scivolando sull’asfalto. L’uomo sarebbe rimasto a terra senza riuscire a rialzarsi. In quel momento sopraggiungeva un autobus il cui conducente, stando ai primi accertamenti, non si sarebbe accorto della presenza del pensionato sulla carreggiata. L’impatto è stato violentissimo e le condizioni dell’82enne sono apparse subito gravissime.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Umberto I di Siracusa. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate. La notizia dell’incidente è stata comunicata ai familiari, che si sono precipitati al Pronto soccorso. Le speranze di un miglioramento delle condizioni dell’anziano si sono però spente nel giro di poche ore con la comunicazione del decesso da parte dei medici.

L’inchiesta

La Procura ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sull’accaduto. Gli agenti della Polizia municipale hanno già avviato i primi accertamenti e raccolto le testimonianze delle persone che hanno assistito alla scena. Fondamentali per la ricostruzione della dinamica potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona di corso Gelone, già acquisite dagli investigatori. Gli accertamenti sono finalizzati a chiarire l’esatta sequenza dei fatti e a verificare eventuali responsabilità nell’investimento mortale