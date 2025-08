La fondazione Italia USA ha conferito alla giovane Aragonese Eleonora Latino il “Premio America Giovani” presso la Camera dei Deputati, per il merito ed il talento universitario rientrando così nei 1000 migliori neolaureati nelle università italiane.

Il Premio America Giovani vuole valorizzare ogni anno 1000 talenti del nostro paese con percorso universitario di eccellenza, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale delle sfide internazionali.

Oltre al Diploma di premiazione, consegnato in una cerimonia solenne a Roma presso la camera dei Deputati, la giovane ha ricevuto una borsa di studio esclusiva a copertura totale, per il nuovo Master di alto livello “ Leadership per le Relazioni Internazionali ed il Made in Italy”.

Il master offre un solido e aggiornato patrimonio di conoscenza, organico e trasversale, per sviluppare capacità di analisi con una dimensione internazionale e immediatamente applicabili a ogni contesto lavorativo.

Ha lo scopo di costruire l’approccio a una conoscenza multidisciplinare che può essere applicata nelle aziende pubbliche e private, nelle multinazionali, nelle amministrazioni governative o intergovernative, nelle organizzazioni internazionali, nelle startup e piccole-medie imprese innovative.

Fonte informazioni: Fondazione Italia USA, tutti i diritti sono a loro riservati.