Il Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Licata, Luogotenente Cariche Speciali Giuseppe Di Franco, compie oggi 60 anni e, raggiunto il limite d’età, lascia il servizio attivo. Nato a Palma di Montechiaro (AG), il Luogotenente Di Franco ha intrapreso la propria carriera nel Corpo nel 1987 arruolandosi presso il Battaglione Allievi Finanzieri di Portoferraio, per poi frequentare il 66° corso “Drava II” della Scuola Ispettori e Sovrintendenti.

Nel corso della lunga militanza nelle Fiamme Gialle, ha prestato servizio in reparti operativi in Calabria e in Sicilia, contribuendo all’esecuzione di plurime attività investigative presso le Compagnie di Lamezia Terme, Gela e Agrigento. Dopo un’intensa esperienza nell’ambito del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Agrigento, il Lgt. C.S. Di Franco è giunto alla Tenenza di Licata, assumendone il comando nel 2023.

A lui il Comandante Provinciale di Agrigento, Col. t.SFP Gabriele Baron, e i colleghi tutti dei reparti insistenti nella provincia, formulano l’augurio di buon compleanno e di ogni soddisfazione per il futuro, esprimendo sincera gratitudine e riconoscenza per l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso dell’intero periodo di servizio nel Corpo della Guardia di Finanza. Al suo congedo, il Lgt. C.S. Di Franco passa le consegne al Luogotenente Cariche Speciali Natale Lombardo, 56 anni e nativo, anch’egli, di Palma di Montechiaro, che prende in carico il comando della Tenenza, dopo oltre venti anni trascorsi nei ranghi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo agrigentino.