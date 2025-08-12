Al 31 luglio 2025, l’aeroporto “Falcone Borsellino” ha registrato 5.198.351 passeggeri, con una crescita del +3,47% rispetto allo stesso periodo del 2024. Una performance solida – si legge in una nota – che consolida il trend espansivo degli ultimi anni e conferma lo scalo palermitano tra i più dinamici e strategici del sistema aeroportuale nazionale. Nel solo mese di luglio, i passeggeri transitati sono stati 1.012.300, con 6.662 movimenti aerei. Un dato sostanzialmente stabile rispetto al 2024, ma caratterizzato da un coefficiente di riempimento record oltre dell’87%, tra i più elevati a livello nazionale. Il traffico si è distribuito in maniera equilibrata tra rotte domestiche (59,36%) e internazionali (40,64%), “a conferma della duplice vocazione leisure e business dello scalo”, evidenzia la Gesap, la societa’ di gestione. Quasi la metà dei passeggeri ha viaggiato con Ryanair, seguita da ITA Airways, dal gruppo easyJet e da Volotea.

L’incremento della clientela internazionale a maggiore capacità di spesa, unito allo sviluppo di servizi premium (fast track, lounge, parcheggi online), ha generato un aumento del ricavo medio per passeggero stimato intorno al +3% su base annua. “Con oltre un milione di passeggeri in un solo mese e più di cinque milioni nei primi sette mesi dell’anno, lo scalo si conferma porta privilegiata per i flussi turistici e commerciali nel bacino euromediterraneo – si legge nella nota -. La strategia e l’accelerazione impresse dal nuovo management mirano a rendere lo scalo sempre più attrattivo per vettori e stakeholder, attraverso: la definizione di nuovi accordi con compagnie aeree; l’apertura di rotte intercontinentali dirette; il rafforzamento delle relazioni istituzionali con Regione Siciliana, ENIT e DMO locali, in un’ottica di valorizzazione del territorio e destagionalizzazione della domanda turistica. L’elevato tasso di riempimento e la stabilità operativa dimostrano inoltre la capacità dell’aeroporto di gestire una crescita sostenibile, mantenendo alta la qualità dei servizi. Un impegno che vedrà una forte accelerazione nei prossimi mesi con interventi mirati al miglioramento della customer experience e all’allineamento dell’indice di soddisfazione alle migliori best practice europee”.

Secondo l’amministratore delegato della Gesap, Gianfranco Battisti, “i dati confermano la solidità della crescita dello scalo di Palermo e l’efficacia del percorso di rilancio che abbiamo avviato con determinazione. Il coefficiente di riempimento tra i più alti in Italia, l’aumento del traffico internazionale e la crescita del ricavo medio per passeggero dimostrano la validità del nostro modello di sviluppo, coerente con le esigenze del mercato e le aspettative dei viaggiatori globali. Stiamo rafforzando il posizionamento strategico di Palermo nel Mediterraneo, attraverso partnership con i principali vettori internazionali, nuove rotte di lungo raggio e una forte attenzione ai servizi ad alto valore aggiunto. La nostra visione è chiara: trasformare il Falcone Borsellino in un aeroporto di nuova generazione, connesso, competitivo e sostenibile, capace di contribuire in modo strutturale allo sviluppo economico, turistico e sociale della Sicilia”.