È stato annullato l’evento musicale previsto per lunedì 18 agosto 2025 a Naro, che avrebbe dovuto ospitare l’esibizione del rapper Nisi Samuele. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società Four Srl, organizzatrice della serata, insieme alle cooperative sociali La Grande Famiglia ed Estia ETS, che avevano concesso il patrocinio.

In una nota diffusa dagli organizzatori si legge che la scelta di annullare il concerto è maturata “dopo aver riscontrato che i testi delle canzoni dell’artista inneggiavano contro lo Stato, contro le forze armate e la magistratura”.

Le cooperative hanno precisato che i contenuti delle canzoni non erano noti in precedenza e che la selezione dell’artista era avvenuta “su richiesta dei giovani del nostro paese, con l’intento di rispondere alle loro preferenze e interessi”.

Secondo quanto riferito, le autorizzazioni erano state richieste e comunicate agli organi competenti già ai primi di agosto. Tuttavia, solo poche ore fa sarebbe arrivata la comunicazione che il rapper “non era gradito alle autorità competenti”. A quel punto, l’organizzazione ha deciso l’immediata cancellazione dell’evento “nel rispetto della legge e delle istituzioni”.

“Le nostre associazioni – si legge nel comunicato – sono per la legalità e sempre vicine allo Stato, contro ogni forma di criminalità e violenza. Non era assolutamente nostra intenzione mettere in imbarazzo le istituzioni coinvolte e pertanto ci dispiaciamo per l’accaduto. Ringraziamo tutti per la comprensione”.

L’annullamento ha suscitato sorpresa in città, dove il concerto era atteso da diversi giovani, ma le associazioni promotrici hanno ribadito la propria posizione: nessuna tolleranza per messaggi che possano veicolare violenza o ostilità verso le istituzioni.