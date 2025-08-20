Panico e paura in via Roma a Lampedusa quando un cane Labrador nero lasciato libero, ha cercato di azzannare diversi cani che ha trovato sul suo percorso e poi si è avventato su un piccolo barboncino che era al guinzaglio con i suoi proprietari, una coppia proveniente da Milano.

Nel tentativo di difendere la sua cagnolina la proprietaria è rimasta ferita, il Labrador, le ha staccato un dito con un morso.

A quel punto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato la signora al pronto soccorso; li è stato disposto il suo trasferimento con l’elicottero di soccorso. I vigili urbani, oltre ad avere seguito la coppia al poliambulatorio, sono riusciti a trovare il proprietario del Labrador che è stato denunciato a piede libero e sanzionato.